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Fatih Terim'den Ali Koç'a sicil cevabı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un "Sicili bozuk" sözlerine, "Vallahi Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda, burada olmayanlarla ilgili konuşmayalım isterseniz. Kimin ne dediğine dönünce bakacağız, değerse, cevabını veririz." cevabını verdi.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk haftasında deplasmanda Belçika'nın Club Brugge takımıyla 0-0 berabere kaldı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim maç sonunda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un "Sicili bozuk" sözlerine yanıt verdi.

"Sicilin, reklamla doldurulamadığı yerdeyiz"

Terim, "Vallahi Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda, burada olmayanlarla ilgili konuşmayalım isterseniz. Sicilin, micilin, nüfusla, reklamla doldurulamadığı yerdeyiz çünkü. Kimin ne dediğine dönünce bakacağız, değerse, cevabını veririz." dedi.

"Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir'e başarılar dilerim"

Terim, "Muslera, takımın kaptanı ve her zaman önemli biri oldu. 16 saat uçup, gelip, biz de güvenip koyduğumuza göre hakkını veriyor. Bu formu inşallah devam edecek. Avrupa'da oynayan takımlarız Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir'e başarılar dilerim. İnşallah iyi sonuçlar alırlar." diye konuştu.

Ne olmuştu?

Fatih Terim'in neden bu kadar sicilinin kabarık olduğunun sorgulanması gerektiğini ifade eden Ali Koç, "Onların fıtratında olan bir şey (Galatasaray, Fatih Terim). Dünya neler konuşuyor, biz neler konuşuyor. Bizim ülkemizde yok efendim tweet 19.05'te atılmış. Biz şunu konuşalım; bir teknik adamın sicili neden bu kadar bozuktur, neden bu kadar çok ceza alır? Bunları konuşmuyoruz. Bizim üzerinde durmamız gereken şeyler çok daha farklı ama bizde bir kavga gürültü devam ediyor" dedi.

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