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Şanlıurfa'da bir kişi hasmının dükkanına traktörle girdi

Anadolu Ajansı

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı. Kavgaya karışan bir kişinin hasmının dükkanına traktörle girdiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

ŞANLIURFA'da 5 kişinin yaralandığı kavgada taraflardan birinin hasmının dükkanına traktörle girdiği anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Viranşehir ilçe merkezinde aralarında daha önceye dayalı husumet bulunan Öztop ve Sağ ailesinin fertleri arasında çıkan tartışma, kısa sürede taş ve sopaların da kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Kavgada vücutlarının çeşitli yerlerine aldıkları darbelerle yaralanan 5 kişi, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, kavgaya karışanlardan birinin, hasmının Eski Derik Caddesi'ndeki dükkanına traktörle girmesi cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, traktörün iş yerine girmesi ve dükkanın camlarının kırılması yer alıyor.

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