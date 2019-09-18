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Şaziye Erdoğan halterde dünya şampiyonu oldu

Şaziye Erdoğan, Tayland'da düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası'nda koparmanın ardından toplamda da altın madalya kazanarak dünya şampiyonu oldu.

Tayland'ın Pattaya şehrinde 87 ülkeden 606 sporcunun katılımıyla düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda 45 kiloda mücadele eden Şaziye Erdoğan, koparmada 77 kilo ile altın, silkmede 92 kilo ile gümüş, toplamda ise 169 kiloluk derecesiyle altın madalya kazandı ve şampiyonluğa ulaştı.

Şampiyonlukla ilgili açıklamada bulunan Şaziye, şampiyonaya yoğun bir programla hazırlandığını, Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar ile antrenörlerinin kendisine büyük destek verdiğini belirtti.

Tayland'da Türk bayrağını dalgalandırıp İstiklal Marşı'nı dinlettiği için mutlu olduğunu aktaran milli sporcu, "İnşallah daha nice madalyalar ve şampiyonluklar kazanacağım." ifadelerini kullandı.

Federasyon başkanı Tamer Taşpınar ise Şaziye Erdoğan'ı tebrik ederek, "Sporcumuzu, antrenörlerini ve ailelerini yürekten kutluyorum. Hiçbir başarı tesadüf değil. Yapılan planlı ve önemli çalışmalar neticesinde böyle güzel sonuçlara ulaşmanın haklı gururunu yaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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