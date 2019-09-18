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Nikah memuru şakanın bedelini ağır ödetti

İhlas Haber Ajansı

AYDIN’ın Karacasu ilçesinde şaka yapmak için nikah memurunun sorusuna hayır yanıtı veren damat hayatının şokunu yaşadı. Nikah memuru Erdinç Büyükgümüş’ün nikahı iptal etmesi üzerine yaklaşık 90 dakika boyunca şaka yaptığını anlatmaya çalışan damat sonunda muradına erdi ama bir daha şaka yapmamaya tövbe etti.

Nişanlısı Medine Doğan ile nikahlanmak için düğün öncesi randevu alan damat Hüseyin Karakaya, nikah merasimi için masaya oturdu. Nikah memuru Erdinç Büyükgümüş’ün “Hiçbir baskı altında kalmadan evlenmeyi kabul ediyor musunuz?" diye sorusuna gelin ‘evet’ cevabını verdikten sonra damat şaka yapmak için ‘Hayır’ yanıtını verince nikah memuru nikah işlemini iptal etti.

Şaka yapmak isterken bir anda hayatının şokunu yaşayan damat Hüseyin Karakaya, amacının şaka yapmak olduğunu belirtse de nikah memuru ‘sakatlandığı’ gerekçesi ile nikahı kıyamayacağını belirtti.

Damadın dakikalarca dil dökmesinin ardından, gelin ve damat bu gece yapılacak düğünlerine nikahı yetiştirmek için yeniden evrak hazırlayıp müracaat etmesi gerektiği belirtildi. Gelin ve damat çevresindekilerin de yardımı ile hastaneye gidip yeniden evrak hazırlayıp nikah müracaatında bulundu. Damat Hüseyin Karakaya, yaptığı şaka yüzünden hayatının şokunu yaşarken, düğününe saatler kala evlenebildi.

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