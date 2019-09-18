Ümit Erdim bir deri bir kemik kaldı takipçisinin yorumuna böyle yanıt verdi
Mide küçültme ameliyatıyla 69 kiloya düşen Ümit Erdim, bir takipçisinin "Keşke bu kadar zayıflamasaydın. Hastalıklı gibi görünüyorsun" yorumuna "Ya hastalıklıysam" diye yanıt verdi.
Oyuncu Ümit Erdim'in yeni görüntüsü herkesi korkuttu. Kilolu haliyle bilinen Erdim, "bir deri bir kemik kaldı" yorumunu yapan takipçilerini de endişelendiriyor. Yıllar önce 142 kilograma ulaşarak hafızalara kazınan sanatçı şimdi 69 kilograma kadar düştü.
19
Ocak ayında tüp mide ameliyatı olduktan sonra hızla kilo veren tiyatro ve dizi oyuncusu, son dönemde takipçileriyle girdiği polemiklerle gündeme geliyor.
29
Seda Erdim ile mutlu bir evlilik sürdüren, bebekleri 'Ses' geçtiğimiz sene dünyaya gelmişti. Ümit Erdim bir takipçisinin görüntüsüyle ilgili yorumuna tepki gösterdi.
39
Erdim'in kilo vermesinin ardından bir takipçisi, "Keşke bu kadar zayıflamasaydın. Hastalıklı gibi görünüyorsun" yorumunu yaptı.
49