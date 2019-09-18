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Galatasaray'dan Fatih Terim'e laf sokan Ali Koç'a tepki

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Fatih Terim ve 19:05'te atılan tweetle ilgili sözlerine yanıt verdi.

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un sözlerine tepkisiz kalmadı.

Yusuf Günay, Ali Koç'un Fatih Terim için "Dünkü basın toplantısını duymadım. Dünya neler konuşuyor, Avrupa neler konuşuyor biz neler yapıyoruz. Bizim ülkemizde yok tweet 19:05'te atılmış o konuşuluyor. Bir insanın sicili nasıl bu kadar bozuk olabilir?" sözlerine, şu ifadelerle yanıt verdi; "Rekabette geri kalmanın çaresizliği!" tweeti ile cevap verdi.


''BİR’inin sicili digerinin ancak hayallerini süsler! FT Forever''
Galatasaray futbol A takımı idari direktörü Şükrü Hanedar, ise yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi; ''BİR’inin sicili digerinin ancak hayallerini süsler! FT Forever.''


''Hocamızın sicili aşağıdaki gibidir...''
Galatasaray Kulübü de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ''Hocamızın sicili aşağıdaki gibidir...'' ifadelerine yer verirken Fatih Terim'in bugüne kadar kazanmış olduğu kupaları gösterdi.

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