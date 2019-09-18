Selahattin Demirtaş AİHM kararı ne? Sezgin Tanrıkulu olanları anlattı

AVRUPA İnsan Hakları Mahkemesi'nde bugün Selahattin Demirtaş hakkındaki dava görüldü. Davayı izleyen Sezgin Tanrıkulu kararın en az 2 ay sonra açıklanacağını söyledi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi Demirtaş için tahliye kararı vermiş, fakat kesinleşen hapis cezası nedeniyle Demirtaş cezaevinden çıkamamıştı.

Bugün AİHM'de saat 10.15'te Selahattin Demirtaş davası görüldü. Demirtaş'ı Türkiye'den giden avukatları temsil ederken, Türkiye Alman bir hukukçu ile savunma yaptı. AİHM üyeleri duruşmada bir çok soru yönelttiler.

Selahattin Demirtaş kararı ne zaman açıklanacak?

Salzburg'daki davayı TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanvekili Sezgin Tanrıkulu da izledi. Sezgin Tanrıkulu henüz davadan bir karar çıkmadığını belirtti. Kararın prosedürler icabı 2-3 ay sonra açıklanacağını söyledi.

Sezgin Tanrıkulu davaya ilişkin şu bilgileri verdi:

-Dava sona erdi mahkeme başkanı hakimlerle müzakere yapılacağını ve daha sonraki bir tarihte kararın açıklanacağı belirtti. Zaten usülde böyle. Tekrar biraraya gelecekler ve ihlal maddeleri ile ilgili oylama yapılacak. O oylama sonucuna göre hangi maddelerde ihlal çıkacağı belirlenecek. Sonra da kararın yazımına geçilecek. Bu prosedürün 2 aydan önce bittiği görülmemiş. 2-4 ay sonra büyük daire davayla ilgili görüşünü açıklayacak.

AİHM hak ihlaline karar verirse Türkiye bu karara uymak zorunda. Bunu yapmazsa Türkiye Avrupa Konseyi'nden çıkarılabilir.