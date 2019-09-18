Sanatçılar İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti

"Politikalarımızı netleştirmek istiyoruz"

Ekrem İmamoğlu yaptığı konuşmada "Sanatçılarla, müzisyenlerle, tiyatro yapanlarla, herkesle tartışalım ve oradan bir sonuç çıksın. Şu anda onun çalışmasını yürütüyoruz. Herkesi dinliyoruz. Bir an önce politikalarımızı netleştirmek istiyoruz. Siz de bizim için değerli bir partnersiniz. Arkadaşlarımızın da burada bulunmasını istedim. Bir fırsata dönsün, sizinle sağlıklı diyalog kuralım. Oyuncularla iş birliğinde, belediyenin yapacağı aktivitelerde, sizin kurumsal muhatap olduğunuzu dile getirecek ya da ilan edecek çalışmaları yaparız" dedi.