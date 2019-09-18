Sanatçılar İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Oyuncular Sendikası Başkanı Demet Akbağ ve yönetici arkadaşlarını, Bakırköy Ek Bina’daki makam odasında ağırladı. Ziyarette, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Şengül Altan Arslan ve Kültür Daire Başkanı Hülya Muratlı da hazır bulundu.
Ekrem İmamoğlu, sendika yöneticileriyle yaptığı görüşmede, kültür ve sanatın, çok hassas ve önemli bir alan olduğunu vurgulayarak, “Hayatın değişimini yakalayacağımız, insanların üretmesini sağlayacağımız, onları morallendirme mekanizması olarak kullandıracağımız, her yönüyle muazzam etkileri olan bir alan. Bu alanda statik, kuralcı şeylerle değil, bu işi gerçekten bu işin insanlarıyla tartışalım” dedi.
Sanatçı konukları ile keyifli bir sohbet gerçekleştiren İmamoğlu, işinin zorluğuyla ilgili soruya, “İşimden yana şikayetim yok. Sadece yetiştirememekten dolayı bazen insan rahatsız oluyor ama iyiyiz. Çok iyi çalışma arkadaşlarımız var. Hata yaptıklarımız olacak, arkadaşlarımızın bazı eksikleri olacak, biz tamamlayacağız” yanıtını verdi.
"Politikalarımızı netleştirmek istiyoruz"
Ekrem İmamoğlu yaptığı konuşmada "Sanatçılarla, müzisyenlerle, tiyatro yapanlarla, herkesle tartışalım ve oradan bir sonuç çıksın. Şu anda onun çalışmasını yürütüyoruz. Herkesi dinliyoruz. Bir an önce politikalarımızı netleştirmek istiyoruz. Siz de bizim için değerli bir partnersiniz. Arkadaşlarımızın da burada bulunmasını istedim. Bir fırsata dönsün, sizinle sağlıklı diyalog kuralım. Oyuncularla iş birliğinde, belediyenin yapacağı aktivitelerde, sizin kurumsal muhatap olduğunuzu dile getirecek ya da ilan edecek çalışmaları yaparız" dedi.
"Ne mutlu bize..."
Konuşmanın sonunda İmamoğlu "Şimdi olduğu gibi bireysel de yapabiliriz. Onun dışında uygulamalarda da fark edilir. Etkinliklerde ya da bazı ortamlarda ‘nasıl tanımlanabilir’i siz çalışabilirsiniz bizimle. Orada, sizin de kurumsal önerilerinizi bir neticeye döndürebilirsek, ne mutlu bize" diye konuştu.