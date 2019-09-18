HDP önünde oturma eylemi yapan aile sayısı 40'a yükseldi

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde 'çocuklarının dağa kaçırıldığı' iddiasıyla oturma eylemi yapan aile sayısı 16. günde 40'a yükseldi.

Annelerin çocuklarının PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP önünde başlattıkları oturma eylemi devam ediyor.

"24 yaşındayken PKK tarafından kaçırıldı"

2015 yılında oğlu Onur Han'ın 24 yaşındayken PKK tarafından kaçırıldığını ileri süren anne Selma Han da HDP Diyarbakır il binası önüne gelerek oturma eylemine katıldı.

"Gelsin teslim olsun"

Han, "Diyarbakır'a Muş’un Varto ilçesinden geldim ve oğlumun Türkiye’ye gelmesini istiyorum. Oğlum geçtiğimiz yıl aradığında Suriye’de olduğunu söyledi bana. Her nerede olur ise olsun gelsin teslim olsun" diye konuştu.