HABER /  GÜNCEL

HDP önünde oturma eylemi yapan aile sayısı 40'a yükseldi

İhlas Haber Ajansı

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde 'çocuklarının dağa kaçırıldığı' iddiasıyla oturma eylemi yapan aile sayısı 16. günde 40'a yükseldi.

Annelerin çocuklarının PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP önünde başlattıkları oturma eylemi devam ediyor.

"24 yaşındayken PKK tarafından kaçırıldı"

2015 yılında oğlu Onur Han'ın 24 yaşındayken PKK tarafından kaçırıldığını ileri süren anne Selma Han da HDP Diyarbakır il binası önüne gelerek oturma eylemine katıldı.

"Gelsin teslim olsun"

Han, "Diyarbakır'a Muş’un Varto ilçesinden geldim ve oğlumun Türkiye’ye gelmesini istiyorum. Oğlum geçtiğimiz yıl aradığında Suriye’de olduğunu söyledi bana. Her nerede olur ise olsun gelsin teslim olsun" diye konuştu.

Oturma eylemi yapan ailelerin sayısı 40'a yükseldi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Mardin'de kaçak kazıdan bin 500 yıllık tarih fışkırdı! Jandarma korumaya aldı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Mansur Yavaş sözünü tuttu! Yüzde 50 indirim uygulanmaya başlandı
Ülkeyi yasa boğan yangın! 30 çocuk öldü
Davutoğlu cephesinden tartışma yaratacak açıklamalar! Yeni parti için tarih verdi
Fenerbahçe ikiye bölündü! İşte hedefteki iki isim
Kavga derinleşiyor Muharrem İnce cephesinden İmamoğlu'nun ekibine belgeli yanıt
Eşi boşanmak istediğini söyledi yarım saat sonra fenalaşıp öldü
ÖNCEKİ HABERLER
Antalya'da platonik aşık olduğu İngiliz kadına dehşeti yaşattı...
Sarhoş İngilizler kaçırdıkları uçağın peşinden koştu
İnci Sözlük ve Uludağ Sözlük inşaatçıya satıldı! Dikkat çeken rakam
Faiz indirimi sonrası konut satışı yüzde 8 arttı
Ruhani'den rest: Eğer ABD vize vermezse...
HSK'dan yüksek yargı seçimi Yargıtay ve Danıştay'a yeni üyeler
Yorumlar 10 yorum