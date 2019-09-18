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Ülkeyi yasa boğan yangın! 30 çocuk öldü

Dünya ajanslarından gelen son dakika haberine göre; Liberya'da bir okulda çıkan yangında en az 30 çocuğun öldüğü belirtildi.

Batı Afrika ülkesi Liberya’nın Paynesville bölgesinde bir okulda gece saatlerinde yangın çıktı. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada yangında en az 30 çocuğun hayatını kaybettiği belirtildi.

Liberya Devlet Başkanı George Weah faciayla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hayatını kaybeden çocukların ailelerine başsağlığı diledi.

Çıkış nedeni henüz bilinmiyor

Yangının neden çıktığı ise henüz bilinmiyor.

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