Erdoğan'dan milyonlarca öğrenciye müjde! 'Bir zam daha yapacağız'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kredi veya burs olarak lisans öğrencilerimize aylık 500 lira ödüyoruz. Şimdi tabi yeni bir zam daha gelecek." diyerek müjde verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde 2019-2020 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuştu.

Yeni bir zam daha gelecek

Erdoğan, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Öğrencilerimize aylık 500 lira kredi/burs ödüyoruz. 1 milyon 613 bin öğrenci burs imkanından yararlanıyor. Öğrenci harcını da kaldırdık. Harç verildiği zaman kıyamet koparanlar şimdi ortada yok.