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Yüksek Seçim Kurulu açıkladı! İşte yenilenen İstanbul seçiminin maliyeti

Ekrem İmamoğlu'nun yaklaşık 800 bin oy farkla kazandığı 23 Haziran İstanbul seçiminin maliyeti belli oldu. YSK herkesin merak ettiği rakamın yaklaşık 40 milyon olduğunu açıkladı.

23 Haziran Pazar günü gerçekleştirilen, yenilenen İBB seçimlerinin maliyetinin 40 milyon 656 bin lira olduğu ortaya çıktı.31 Mart'ta gerçekleştirilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri, YSK'nın kararıyla 23 Haziran'da tekrarlanmıştı.

İyi Parti Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi Tolga Öztürk, Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK), 23 Haziran 2019’da yenilenen İstanbul seçiminin maliyetini sordu. 

YSK'dan açıklama geldi! Maliyet 40 milyon 656 bin lira

Öztürk’ün yazısına Yüksek Seçim Kurulu Başkanvekili Erhan Çiftçi’nin verdiği yanıtta, “23 Haziran 2019 Pazar günü yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçiminin toplam maliyetinin 40 milyon 656 bin 388 TL olduğu tespit edilmiştir” denildi.

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