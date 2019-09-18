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İstanbul Tuzla sanayi bölgesinde büyük yangın arka arkaya patlamalar

İSTANBUL 'un Tuzla ilçesinden bir son dakika yangın haberi geldi. Tuzla'dan gelen son dakikaya göre Orhanlı Deri Organize Sanayi Bölgesi Deri Yan Sanayi Sitesindeki bir fabrikada yangın çıktı. Çıkan yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeden dumanlar yükseliyor.

TUZLA 'da bir deri fabrikasında çıkan yangına müdahale, çevre ilçelerden gelen itfaiye ekiplerinin desteğiyle sürüyor. Orhanlı Deri Organize Sanayi Bölgesi Deri Yan Sanayi Sitesinde faaliyet gösteren Ema Kimya Sistemleri-Huntsmann'a ait fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın nedeniyle olay yerine Tuzla ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi.

Patlamalar yaşanıyor! İtfaiye aracı alev aldı

Zaman zaman patlamaların da yaşandığı yangının sıçraması nedeniyle alev alan itfaiye aracındaki yangın da ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın otoparktaki araçlara sıçradı

Geniş bir alan üzerine kurulu fabrikadaki yangın fabrika otoparkın da bulunan araçlara da sıçradı.Rüzgar nedeniyle de yangına güçlükle müdahale eden itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları sürüyor.

Yangında ölü yada yaralı var mı?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ali Karahan şu açıklamayı yaptı: "Tuzla'daki yangında yaralı veya can kaybı yok. Yangına 48 araç 138 personelle müdahale yapılıyor. Diğer fabrikalara sirayet önlenmeye çalışılıyor."

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