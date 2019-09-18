Süper Lig'de 5'inci hafta hakemleri açıklandı

Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 5'inci haftasında maçları yönetecek hakemler açıklandı.

Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 5'inci haftasında maçları yönetecek hakemler açıklandı. Ligde 23 Eylül Pazartesi günü oynanacak Beşiktaş-Medipol Başakşehir maçında Suat Arslanboğa düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de sezonun 5'inci hafta maçlarını yönetecek hakemler şöyle:

20 Eylül Cuma:

20.30 Göztepe-Konyaspor (Özgür Yankaya)

21 Eylül Cumartesi:

15.00 Kasımpaşa-Antalyaspor (Koray Gençerler)

17.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-Yukatel Denizlispor (Hüseyin Göçek)

20.00 Fenerbahçe-MKE Ankaragücü (Abdulkadir Bitigen)

22 Eylül Pazar:

14.00 Çaykur Rizespor-Gazişehir Gaziantep (Serkan Tokat)

16.30 Gençlerbirliği-Aytemiz Alanyaspor (Zorbay Küçük)

19.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Galatasaray (Arda Kardeşler)

23 Eylül Pazartesi:

20.00 Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor (Yaşar Kemal Uğurlu)

20.00 Beşiktaş-Medipol Başakşehir (Suat Arslanboğa)