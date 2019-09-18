Şansal Büyüka 3 ismi topa tuttu: Alper Fenerbahçe'de oynamaz ikisi de canlı bomba

Duayen spor adamı Şansal Büyüka, Aytemiz Alanya maçı sonrası Fenerbahçeli 3 futbolcuyu yerden yere vurdu ve Ersun Yanal'ı ciddi şekilde uyardı.

Spor Toto Süper Lig'de ilk dört hafta geride kalırken Fenerbahçe, Alanya deplasmanında 3-1 mağlup oldu ve zirveye çıkma şansını iyi kullanamadı. Ersun Yanal'ın bazı oyuncuları gerçek mevkisinde oynatmaması yenilen gollerin hepsinin bireysel hatadan kaynaklanması ve Emre Belözoğlu'nun yokluğu Alanya'da kaybedilen 3 puanın en büyük nedenlerinden biri oldu.

''Nereden çıktı bu intihar pasları''

Milliyet gazetesi yazarı Şansal Büyüka, Fenerbahçe'nin kötü oyununu değerlendirirken Emre ve Alper'e ayrı parantez açtı. Büyüka, şu ifadeleri kullandı; ''Nereden çıktı bu “intihar pasları...” Gereksiz, tehlikeli, Fenerbahçe’yi iki adım ileri taşımayan, hızlı hücuma fren yaptıran, rakibin kendi alanına iyice yerleşmesine imkan ve zaman tanıyan paslar... Bu Ersun Yanal’ın taktiği ise Ersun Hoca yıllardır bildiğimiz futbol felsefesine ihanet ediyor demektir. Yok futbolcular bunları kendi uyguluyorsa, Ersun Hoca kenardan müdahale edip niye engellemiyor.

''İkisi de canlı bomba''

Kaleci Altay da bu “intihar paslarına” ne kadar meraklı... Ceza alanı içinde ayağındaki topu iki-üç metreye atıyor. Üstelik bu paslarda rakip bir-iki defa bastı aldı, ama golü atamadı. Buna rağmen uyanamadı Fenerbahçe... Altay bu tehlikeli oyundan vazgeçmeli... Kendini de Fenerbahçe’yi de yakar.

- Elinde iki stoperin var, Zanka ve Jailson, ikisi de “canlı bomba...” İlk golde Altay hatalı ama, Altay’ı bozan ve topu elinden kaçırmasına neden olan Zanka ... İkinci golü anlatmaya bile gerek yok. Jailson’un yaptığı tam intihar...

''Tek kelime ile perişan''

Emre’siz Fenerbahçe’yi merak ediyorduk, gördük. Tek kelime ile perişan... Emre her maçı doksan dakika oynayamayacağına göre Fenerbahçe’nin buna bir çare bulması lazım... Bir değil, birden fazla çare bulması lazım... Fenerbahçeli oyuncular Emre’nin sahada olmayışına yatıp kalkıp dua etsinler. Emre sahada olsa, bu “intihar paslarını” yapanları, bireysel hatalarla bu golleri yedirenleri, elinde sopa, sahada kovalardı. Ne oldu Max Kruse’nin rakip savunmanın arkasına attığı toplara... Alanya maçında Tolga’ya çok şık bir asist yaptı, onun dışında hiç görünmedi. Deniz Türüç, Fenerbahçe forması giydiği günden beri futbol ve takıma katkı adına “sıfır” çekiyor.

''Alper Fenerbahçe’de oynayamaz''

Ersun Hoca’nın takıntılarından biri Alper... Olmaz... Olmaz... Olmaz... Alper’in maaşını yarıya indirmesini bırakın, üste para verse bu haliyle Fenerbahçe’de oynayamaz. Ferdi Kadıoğlu olur mu, dilerim yanılırım ama kolay değil... “Olmaz”a yakın...''