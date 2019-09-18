Fenerbahçe Opet’e yeni sponsor

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, Corendon Airlines ile sponsorluk anlaşması imzaladı. Sarı-lacivertlilerin seyahat ve konaklamasını kapsayan anlaşma 1 yıllık olarak imzalandı.

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, Corendon Airlines ile sponsorluk anlaşmasına imza attı. Anlaşmaya Fenerbahçe Kulübü Başkan Yardımcısı Burhan Karaçam, Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer, Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Zoran Terzic, Sporculardan Brankica Mihajovic ve Kaptan Eda Erdem Dündar katıldı. Toplantıyı Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da takip etti.

Burhan Karaçam: “Gözyaşlarıyla takip ettim”

Toplantının açılış konuşmasını yapan Fenerbahçe Kulübü Başkan Yardımcısı Burhan Karaçam, Eda Erdem’e teşekkür ederek sözlerine başladı. Kaptan’a gecikmiş bir teşekkürü olduğunu söyleyen Karaçam, “Eda Erdem Dündar’a geç kalmış bir teşekkürle toplantıyı açıyorum. Türkiye’deki milyonlar gibi ben de Voleybol Milli Takımı’nın başarısını gözyaşlarıyla izledim. Bu sadece spordaki bir başarı değil, çağdaş Türk milletinin en iyi örneklerinden birini verdikleri ve dünyada temsil ettikleri için, yaşattıkları gururu kelimelerle tarif etmek mümkün değil. İzinden gittiğimiz Mustafa Kemal Atatürk de eğer izlediyse, onun da gözleri yaşarmıştır. Bunun devamını bekliyoruz ve bu doğrultuda takım arkadaşlarımızı bir kez daha kutlamak istiyorum. Fenerbahçe Spor Kulübü sadece futbolla ilgilenmiyor. Bu branşlarımız içinde voleybol çok önemli bir yer tutuyor. Türkiye’nin dünya çapında önemli başarılara imza atmış bir branşı hatta Türkiye’nin en başarılı branşı. Zoran Terzic bu sene de takımımızla devam ediyor. Yeni oyuncular da geldi ve bu sene hem Türkiye’de hem de Avrupa’da çok iddialıyız. Tüm sporseverlerin takımımızı desteklemesini istiyoruz. 2 hafta önce Sırbistan Milli Takımı’nın antrenörü Zoran Terzic ve oyuncusu Mihajovic, milli takımımızla karşı karşıya gelmişti, bugün de yanımızdalar. İyi bir sezon olmasını diliyoruz. Yeni sezonda da Corendon grubu gibi birçok grubun da, futbol dışındaki branşlara desteklerinin artmasını diliyoruz. Yıldıray Karaer’e özellikle teşekkür ediyorum. Birçok takıma destek oluyorlar. Sırt sponsorluğu desteği oldular, kendilerine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Sponsorluk konusunda rakiplerimizin çok önündeyiz”

Sponsorluk anlaşmasının geniş kapsamlı olduğunu söyleyen Burhan Karaçam, “Sadece forma ve para anlaşması değil. Gönül birlikteliği bu. Sadece Yıldıray Bey’den değil, eşinden de kaynaklı bir sponsorluk bu. Birçok hizmette ortak hareket edeceğiz” dedi. Sponsorluk konusunda da konuşan Karaçam, “1 milyar TL, FenerOl kampanyasının devletin izin verdiği limittir. Bu rakam sponsorluk için koyduğumuz bir rakam değildir. Keşke sponsorlukta bu rakam olabilse. Keşke görevi bizden sonrakilere devrettiğimizde bu rakamlar olsa. Başkanımızın da kişisel gayretiyle, rakiplerimiz de sponsorluk konusunda bizim gerimizde kaldılar. Keşke onlar da sponsorluk konusunda bu noktaya gelse. Diğer takımlarla karşılaştırılmayacak kadar çok büyük bir mali yükümüz var. Kendi camiamızın desteğiyle kendi yapabildiklerimizle bu süreci aşmaya çalışıyoruz. Bir tarafta mali sorunlarla boğuşurken diğer taraf sportif başarı elde etmemiz gerekiyor. Şu stadın tamamı kombine olarak satılsa, 120-125 milyon TL civarında bir rakam ortaya çıkıyor. Bu da 20 milyon Euro’ya yakın bir rakam oluyor ve bütçeye baktığınız zaman bu rakamın küçük olduğunu görüyoruz. Avrupa’daki gibi yüksek rakamlar da koyamıyorsunuz bilet fiyatlarına. Çok fazla kişi gelsin dediğiniz zaman fiyatları düşürmek zorundasınız. Sadece Burhan Felek’in dolmasını değil, dışarıda kuyruklar olmasını istedim. Milli Takımımızla birlikte kadın voleybolcularımız, Türk halkının gönlünde önemli bir yer edindiler. Anne ve babaların da çocukların maçları izlemesi için destek vermesi lazım” diye konuştu.

Yıldıray Karaer: “İnşallah iyi bir sezon olur”

Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer, sponsorluk nedeniyle mutlu olduklarını ifade ederek, "Tüm imkanlarımızla Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı’nın yanında olacağız. İnşallah iyi bir sezon geçirecekler. Havayolu olarak geçmişte de birçok spor faaliyette olduğumuz dallarda tüm desteği vermeye çalıştık. Fenerbahçe’ye de uçuş, konaklama anlamında tüm desteği vereceğiz” açıklamasını yaptı. Neden Fenerbahçe’yi seçtikleriyle ilgili soruyu da yanıtlayan Karaer, “Eşim çok derin Fenerbahçeli, en yakın arkadaşlarım Fenerbahçeli. Fenerbahçe çok büyük bir camia. Voleybol dalında Fenerbahçe ile çalışıyoruz, farklı dallarda farklı takımlarla da işbirliği yapmayı planlıyoruz” dedi.

Zoran Terzic: “Hayalim Şampiyonlar Ligi Finali’ne uçmak”

Basın toplantısında gördüğü kalabalık için konuşan Başantrenör Zoran Terzic, “Basın toplantısında bu kadar kişiyi gördüğüm için şaşırdım ancak sonrasında ‘Burası Fenerbahçe’ diyerek bunun normal olduğunu anladım. Sponsorluk anlaşmaları bizim için çok önemli. Sponsorlarımız olduğunda biz de saha içinde işimizi daha rahat yapıyoruz. Yeni sponsorumuz bizim için sadece bir sponsor değil, Fenerbahçe ailesinin bir ferdi. Sezon sonuna kadar hepimiz birlikte mücadele edeceğiz. En büyük hayalim sezon sonunda Corendon Havayolları’yla Şampiyonlar Ligi finaline uçmak” dedi.

Türkiye-Sırbistan finaliyle ilgili soruyu da yanıtlayan Terzic, “Türk Milli Takımı gerçekten çok iyi bir iş başardı. Onlarla finalde karşılaşmak bizim için sürprizdi. Sırbistan biraz daha tecrübeli, Türkiye daha genç bir takım. Bu yüzden kazandık finali. Ama şunu da söylemem gerekiyor, Ankara’daki atmosferi daha önce kariyerimde görmedim. Zaman zaman oyuncularımla iletişim kurmakta zorlandık. Ayrıca bir tek kötü söz söylenmedi. Bu atmosfer için de teşekkür etmek istiyorum” dedi.

“Obradovic’in başarılarına yaklaşmak istiyorum”

Türkiye’nin başında olması halinde finalde yapacağı hamleyle ilgili soruyu yanıtlayan Terzic, “Bunu bana yapmayın. Öncelikle Türkiye Milli Takımı dünyanın en iyi koçuna sahip. Takımını benden daha iyi tanıyor. Muhtemelen Türkiye Milli Takımı’nın başında olsaydım, Giovanni ne yaptıysa ben de onu yapardım” cevabını verdi. Fenerbahçe’nin altyapıda önemli yeteneklerinin olduğunu söyleyen Terzic, “Fenerbahçe’nin genç takımını izlediğimde çok heyecanlandım ve mutlu oldum. Eda gibi olmasa da ona benzer çok yetenekli uzun kızlarımız var. Onların da ileride Fenerbahçe’nin bir parçası olacaklarını biliyorum. Bu sene de 3-4 oyuncumuz A takımla çalışacaklar. Obradovic’le çok iyi arkadaşız. Ancak yoğun program nedeniyle bir kez bile buluşamadık. Kendisi hem Sırp basketbolu hem de Fenerbahçe için efsane. En büyük dileğin, onun basketboldaki başarılarının tamamını olmasa da voleybolda yakınına yaklaşabilmek” diyerek sözlerini sürdürdü.

Eda Erdem Dündar: “Çok büyük bir gurur yaşıyoruz”

Avrupa Şampiyonası’nı ikinci olarak tamamlayan A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın da kaptanı olan Eda Erdem Dündar, sözlerine turnuvayla ilgili konuşarak başladı. Önemli bir başarı yakaladıklarını ifade eden Dündar, “Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımı olarak ülkemizin şu dönemde çok ihtiyacı olan bir şeyi başardığımızı düşünüyoruz. Türk kadınını Avrupa ve dünyada çok iyi şekilde temsil ettiğimizi düşünüyorum. Hepimizin aç olduğu ve istediği bir şeydi. Keşke şampiyon olsaydık. Sırbistan’ı, takım arkadaşımı ve antrenörümü kutluyorum. Çok büyük bir gurur yaşıyoruz. İnanılmaz bir destek var. Türkiye’de kadın voleybolunu olduğu seviyeden daha yukarı çıkardık diye düşünüyorum. Sponsorların önemi çok fazla. Bu sponsorluk inanıyorum ki takıma çok destek getirecek. Kulübümüz ve bizlerin bu tarz sponsorluklara çok ihtiyacı var. Bize de düşen, kulübümüzün desteğiyle armamız için en iyi şekilde mücadele etmek olacak. Bu sene çok güzel bir takım oluşturduk. Fenerbahçe, sporun lokomotifi olmuş bir kulüp ve sporcuların yer almak istediği, üst düzey bir kulüp. Corendon ailesine de aramıza katıldıkları için çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.



Eda Erdem’in sözleri üzerine Burhan Karaçam, “Milyonlarca yeni kuşak genç kızlarımızın rüyalarında sizlerin başarıları var. Onlara çok iyi birer rol model oldunuz. Türkiye’nin her yerinde genç voleybolcularımızı göreceğimize inanıyorum. Bu yolu da sizler açtınız. Fenerbahçe’nin de bunda bir nebze katkısı olduysa, ne mutlu bize” dedi.

“Geri dönüşler, MVP’den daha değerli”

Türkiye’nin şampiyon olması halinde kendisinin MVP seçilme ihtimali olduğu hatırlatılan Eda Erdem Dündar, “Benim için özel ödüllerin hiçbir anlamı yok. 8 Eylül’e kadar verdiğimiz mücadele takdire şayandı. Biz ikinci olsak bile çok güzel şeyler kazandık. Genç kız çocuklarına örnek olduk. Çocuğu olunca adını bizim isimlerimizden vermek isteyen ailelerle karşılaştık. Bu geri dönüş benim için MVP ödülünden çok daha değerli. Gönül isterdi ki altın madalya kazanalım. 32 yaşındayım, kaybettiğimiz şeyin farkındayım. Onlar bu başarıyı yakaladığında belki ben o takımda olmayabilirim. İçimde bir burukluk tabii ki var ama getirdiklerinin çok fazla olduğunu düşünüyorum, gurur duyuyorum” diye konuştu.



Takıma tekrar dönen Sırp oyuncu Brankica Mihajovic de, Fenerbahçe’ye döndüğü için mutlu olduğunu söyleyerek, “Bu kadar kalabalık görmek çok güzel. 2015-2016 sezonunda da buradaydım ve istediğim yere geri döndüm. Geri geldiğim için çok şanslıyım. Burası ilk seçeneğimdi. Eda ablayla da konuştum. Döndüğüm için çok mutluyum” açıklamasını yaptı.