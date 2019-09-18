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Fenerbahçe maçında kural hatası var mı? Serdar Ali Çelikler 'eminim' dedi skandalı açıkladı

Spor yazarı Serdar Ali Çelikler, kural hatası olduğu iddia edilen Alanyaspor-Fenerbahçe maçıyla ilgili MHK ve hakemleri topa tuttu. Pozisyonla ilgili yeni kuraldan MHK ve hakemlerin haberdar olmadığından şüphelendiğini söyleyen Çelikler, "İddia edemem ama Türkçeye çevrilmediğine eminim. Skandal üstüne skandal." dedi.

İnternethaber stüdyolarında Mehmet Ali Ayan, Candaş Tolga Işık ve Serdar Ali Çelikler, spor gündemini "Kırmızı Çizgi Fitbol" programında yorumladı. 

Alanyaspor'un Fenerbahçe'yi 3-1 yendiği karşılaşmaya damga vuran kural hatası iddiası programda tartışılırken, Çelikler'in hakemler ve MHK ile ilgili dikkat çeken iddiada bulundu.

TFF'den kuralın Türkçesi yok

Bülent Yıldırım ile Bülent Yavuz dışında yeni kuraldan kimsenin haberi olmadığını söyleyen Çelikler, Yıldırım'ın kendisine IFAB'ın İngilizce metnini attığını belirterek, "Kural hatasıyla ilgili eğer bu televizyonlarda yorum yapanlar Bülent Yıldırım ve Bülent Yavuz'dan başka bu yeni kuralı bilen varsa adımı değiştireceğim" dedi.

Kural hatası olmadığı görüşünü dile getiren Serdar Ali Çelikler, sözlerine şöyle devam etti:

Yeni kuralın İngilizce metni Türkçeye çevrilemedi

"Çok önemli bir şey söylüyorum. Bu sene (Uluslararası Futbol Birliği Kurulu) IFAB yani futbolun kural yazıcısı bir takım kurallar değiştirdi. Ben bunun İngilizcesine dün gece program arkadaşım Bülent Yıldırım sayesinde haiz oldum. Mehmet Ayan ile beraber var olduğunu derin Galatasaray grubumuz var. O derin Galatasaray grubunda da bu IFAB'ın metni dolaşıyordu. İngilizce metni dolaşıyordu.

Türkçesi yok. Türkçeleştirilemedi daha çevrilemedi. Nihat abi Ankara'dasın, Zekeriya Alp'i çağır da 'niye çevirmiyorsunuz de Türkçeye çevirin anlatın' ya. İddia etmiyorum bunu bilemem ma şüpheleniyorum. Dünkü hakem de MHK hakemi de bu kuraldan haberdar olmayabilir. İddia edemem ama Türkçeye çevrilmediğine eminim. Skandal üstüne skandal."

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