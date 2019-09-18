Abdulhamit Gül bombaladı : "FETÖ’cülerle aynı maklubeye kaşık sallayanlar"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Düne kadar FETÖ’cülerle aynı maklubeye kaşık sallayanlar bugün çıkıp bize FETÖ ile mücadele dersi vermeye kalkışmasın" diyerek sert tepki gösterdi. Mesajın adresinin Sabah Gazetesi'nde dün çıkan yazı olduğu söyleniyor.

Sabah yazarı Dilek Güngör dün kaleme aldığı yazıda 'adalet sisteminde bazı FETÖ'cülerin kritik noktalara getirildiğini iddia etmişti. Bugün Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den gelen 'maklubeli' mesaj bu yazıya yanıt olarak nitelendi.

Ankara'da yaptığı konuşmada sert açıklamalar yapan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül , "Bu örgütün sadece yargıya, orduya, emniyete sızdığı sanılmasın. Nerede ahlaksızca bir saldırı varsa bilin ki orada FETÖ’nün bir tezahürü vardır." ifadelerini kullandı.

Daha düne kadar FETÖ’cülerle aynı maklubeye kaşık sallayanlar bugün çıkıp bize FETÖ ile mücadele dersi vermeye, asil şerefli Türk yargısına saldırmaya kalkmasın

"Terörle mücadelede taviz vermeyeceğiz"

Abdulhamit Gül, "Türkiye, FETÖ, PKK/PYD/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütleriyle eş zamanlı mücadele ediyor. Bu mücadeleyi taviz vermeden sürdüreceğiz." dedi.

Gül'ün kızdığı Sabah'daki yazı

Dün Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör, 'yargıda tuhaf işler olduğunu bazı FETÖ'cülerin de kritik noktalara getirildiğini iddia etmişti. "Şu anda yargıyı ele geçiren bu grupların içine sızan FETÖ'cüler eliyle 17-25'teki gibi yeni bir kumpas davası hazırlansa o zaman kim, ne diyebilecek?" diye soran Güngör, "Tarih tekerrür ediyor ama kimse yargıdaki tehlikenin büyüklüğünü fark edemiyor" ifadesini kullanmıştı.

Pelikancılar saldırıyor iddiası

Dilek Güngör'ün bu yazısından sonra dün gece twitterda açılan #AbdulhamitiYedirmeyiz hastagi dikkat çekti. Sosyal medyada olayın perde arkasında pelikancıların saldırısı olduğu iddiaları dolaşıyor. Abdulhamit Gül'ün bu kadar sert yanıt vermesi de buna yoruluyor.