Benzin ve motorine zam gelince! Türkiye'de petrol vardı da AK Parti mi içti?

SUUDİ ARABİSTAN'daki petrol tesislerine yönelik saldırı sonrası petrolün varil fiyatı fırlayınca Türkiye'de benzin ve motorine okkalı zamlar geldi. AK Partili Burhan Kuzu zamla ilgili twitle gündeme oturdu.

Benzin ve motorine dün gece yarısı gelen zamlar sosyal medyada TT listesine girdi. Motorinin litre fiyatında 12 kuruş, benzinin litre fiyatında ise 35 kuruş zam yapıldı. Bu zammın ardından eşel mobil sistemi devreye alındı. Yeni gelecek zamlar vergiden karşılanacak. Geçen aylarda olduğu gibi benzinin fiyatı yine 7 TL'nin, euronun fiyatı yine 6 TL'nin, doların fiyatı yine 5 TL'nin üzerinde.



Petrol vardı da AK Parti mi içti?

Benzin ve motorin zammı sosyal medyada tepki yaratınca AK Partili Burhan Kuzu'dan ilginç bir twit geldi. Kuzu şunları yazdı:

Benzin ve motorine yapılan zammı hükümete bağlamak vicdansızlıktır. Suudi Arabistan'da, Aramco'ya ait iki büyük petrol tesisine yapılan saldırılar, Brent petrol fiyatını ve dolar kurunu hareketlendirdi. Türkiye’de petrol vardı da AK Parti mi içti? Böyle muhalefet yapılmaz. — Prof Dr Burhan Kuzu (@BurhanKuzu) September 18, 2019

Benzin ve motorine gelen zam sonrası yeni fiyatlar şöyle:

Yeni zamlı fiyatlara göre benzin fiyatına gelen 35 kuruş zam ile birlikte İstanbul’da benzinin litre fiyatı 6.76 TL’den 7.11 TL’ye, Ankara’da ise 6.85 TL’den 7.20 TL’ye , İzmir’de ise 6.83 TL’den 7.18 TL’ye çıktı.

Motorin fiyatına gelen 12 kuruşluk zam sonrası ise, İstanbul’da motorinin litre fiyatı 6.51 TL’ye, Ankara’da 6.57 TL’ye, İzmir’de ise 6.58 TL’ye çıktı.