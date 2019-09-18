Tutuklanan Karayazı Belediye Başkanı Melike Göksu görevden uzaklaştırıldı

ERZURUM'da tutuklanan HDP'li Karayazı Belediye Başkanı Melike Göksu görevde uzaklaştırıldı, yerine kaymakam görevlendirildi.

Erzurum Valiliği'nden, "Erzurum İli Karayazı İlçesi Belediye Başkanı Melike Göksu'nun görevden uzaklaştırılması ve Karayazı Belediyesi'ne Belediye Başkan Vekili görevlendirilmesine ilişkin basın açıklaması" başlığı ile yapılan yazılı açıklamada, " Karayazı Belediye Başkanı Melike Göksu “Terör Örgütü Propagandası Yapmak” suçundan devam eden (1) Savcılık Soruşturması, “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak” suçundan Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesince verilen 7 yıl 6 ay hapis cezasının Yargıtay 16. Ceza Dairesinde onanması üzerine adli mercilerin talimatı üzerine yakalanarak cezaevine sevk işlemlerine başlanıldığı göz önünde bulundurularak Anayasanın 127 nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47 nci maddelerine istinaden İçişleri Bakanlığımızın 17.09.2019 tarihli onayı ile geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmış; Belediye Kanununun 45 inci maddesi uyarınca yine Belediye Kanununun 46 ncı maddesi kapsamında Karayazı Kaymakamı Mesut Tabakcıoğlu Karayazı Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir." denildi.

Dün tutuklanmıştı

Erzurum'da ‘terör örgütü üyesi olmak’ suçundan yargılandığı davada verilen 7 yıl 6 ay hapis cezası Yargıtayca bir süre önce onanan HDP'li Karayazı Belediye Başkanı Melike Göksu ile belediye meclis üyelerinin de aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alınmıştı. Yaklaşık 3,5 saat adliyede kalan Göksu'nun tutuklanmıştı.

Yüzde 61,83 oy almıştı

Erzurum'da, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, Karayazı'da yüzde 61,83 oranında oy alan HDP'li aday Melike Göksu, belediye başkanlığına seçilmişti.