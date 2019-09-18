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Filenin Efeleri, Belarus'u 3-1 mağlup etti

Demirören Haber Ajansı

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2019 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası C Grubu'ndaki dördüncü maçında Belarus'u 3-1 mağlup etti.

Dvorana Center Stozice'de oynanan mücadelede Türkiye, rakibini 30-28, 25-16 ve 25-23'lük setlerle 3-1 mağlup etti. Türkiye, gruptaki son maçını yarın TSİ 21.30 Finlandiya ile oynayacak.

SALON: Dvorana Center Stozice

HAKEMLER: Jan Krticka (Çekya), Milan Rajkovic (Hırvatistan)

TÜRKİYE: Oğuzhan, Arslan, Burak, Doğukan, Adis, Yiğit, Burak (L), Volkan (L) (Selçuk, İzzet, Faik Samed, Metin)

BELARUS: Shmat, Tsiushkevich, Charapovich, Busel, Udrys, Radziuk(Zabarouski, Antanovich, Miskevich, Kurash

SETLER: 25-21, 26-24, 20-25, 25-19

SÜRE: 118 dakika (30, 33, 28, 27) 

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