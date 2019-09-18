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ByLock kullandıkları tespit edilen Samanyolu TV'nin eski çalışanlarına gözaltı

Kapatılan Samanyolu Televizyonu'nun çalışanlarına yönelik FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle yakalama kararı çıkarıldı. Operasyonda 3 şüpheliden 2'si gözaltına alındı.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında yakalama kararı çıkarılan eski Samanyolu Televizyonu çalışanı 3 şüpheliden 2'si yakalandı.

ByLock kullandıkları tespit edildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, KHK ile kapatılan Samanyolu Televizyonu Ankara Bürosu çalışanlarına yönelik yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında TV yapımcısı 3 kişinin, örgütün şifreli mesajlaşma programı "ByLock"u kullandığı tespit edildi.

Şüpheliler hakkında silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan yakalama kararı çıkarıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dün sabah saatlerinde şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Halil O'nun yakalanması için çalışmalar sürüyor

Şüphelilerden Tacettin A. ile İbrahim Enver Ö. gözaltına alındı. Firari durumdaki Halil O'nun yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Zanlıların, örgütle bağlantılı savcı ve polislerle ortak hareket ederek örgüt lehine yayınlarla algı operasyonu yaptıkları belirlendi.

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