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İlk Şampiyonlar Ligi maçında 'hat-trick' yaptı! İşte bol gollü gecenin sonuçları

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde E, F, G ve H gruplarında 8 maç yapıldı. Salzburg forması giyen 19 yaşındaki Erling Haland, kariyerinde oynadığı ilk Şampiyonlar Ligi maçında 'hat-trick' yaptı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2019-20 sezonu, E, F, G ve H gruplarında oynanan
8 maçla başladı.

İlk Şampiyonlar Ligi maçında 'hat-trick' yaptı
E Grubu'nda mücadele eden Salzburg, evinde Genk'i ağırladı. Salzburg'un 19 yaşındaki golcüsü Erling Haland, takımın 6-2 kazandığı maçta 3 gol attı. Genç oyuncu kariyerinde oynadığı ilk Şampiyonlar Ligi maçında 'hat-trick' yapma başarısı gösterdi.

E grubu
Son şampiyon Liverpool ise konuk olduğu Napoli'ye 2-0 mağlup oldu. 

UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçlarının ilk gününde alınan sonuçlar şöyle:

F grubu
Inter (İtalya) - Slavia Prag (Çekya): 1-1
Gecenin öne çıkan maçında F Grubu'nda Barcelona, deplasmanda Borussia Dortmund ile 0-0 berabere kaldı.

G grubu
Olympique Lyon (Fransa) - Zenit (Rusya) : 1-1
Benfica (Portekiz) - Leipzig (Almanya): 1-2

H grubu
Ajax (Hollanda) - Lille (Fransa): 3-0 
Maçta, Yusuf Yazıcı da forma giydi. Yazıcı, maçın son yarım saatinde sahaya dahil oldu.
Chelsea (İngiltere) - Valencia (İspanya): 0-1

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