HABER /  GÜNCEL

MSB duyurdu: Zap bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

İnternet Haber

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Pençe Harekatında, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya adresinden yapılan açıklamada, "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekâtı ile bölücü terör örgütü PKK’ya ait silah mevzii, sığınak ve barınaklar vuruldu, 2 terörist daha etkisiz hale getirildi." denildi.

İlgili Haberler
İstanbul’da DEAŞ operasyonu
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Hatay’da esrarengiz cinayet Aracında ölü bulundu Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Sosyal medyada tepki çeken yazı apar topar gözaltına alındı
Alanyaspor Fenerbahçe maçında kural hatası var mı? MHK Başkanı Zekeriya Alp noktayı koydu
Dilek İmamoğlu'ndan çok konuşulacak açıklamalar
FETÖ'nün TSK yapılanması! Tamamı muvazzaf 111 astsubay tutuklandı
Erdoğan imzayı attı: AB ile Vize Serbestisi Diyaloğu Süreci'ni hızlandırın
Ekrem İmamoğlu'ndan şaşırtan Süleyman Soylu açıklaması
ÖNCEKİ HABERLER
Hatay’da 25 farklı noktada orman yangını
İlk Şampiyonlar Ligi maçında 'hat-trick' yaptı! İşte bol gollü gecenin sonuçları
Pentagon Trump’a saldırı seçeneklerini sundu!
TEM Otoyolu'nda servis minibüsü devrildi: 5 yaralı
Beykoz'da korkutan orman yangını
Makam odasında yaralı hayvanlara bakan müdür yardımcısına ceza verdiler
Yorumlar