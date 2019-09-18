MSB duyurdu: Zap bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Pençe Harekatında, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya adresinden yapılan açıklamada, "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekâtı ile bölücü terör örgütü PKK’ya ait silah mevzii, sığınak ve barınaklar vuruldu, 2 terörist daha etkisiz hale getirildi." denildi.