GÜNCEL

İstanbul’da DEAŞ operasyonu

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi, operasyonda gözaltılar var.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ mensuplarına yönelik operasyon düzenledi. Şafak vakti birçok adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Yapılan baskınlarda evlerde arama yapıldı. Yapılan aramalarda örgütsel dokümanlar ve para sayma makinesi ele geçirilirken, örgüt mensubu olduğu tespit edilen şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin örgüte finansal destek sağladığı öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından işlemleri için emniyete götürüldü. Şahısların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
İstanbul'da havadan tespit edildi 2017 sonrası yapılan yapılan yıkılacak
Habertürk yazarı Fatih Altaylı o şirketlere isyan edip ekledi: İş b.ka sardı sadece hazır olun
UEFA Avrupa Ligi'nde perde açılıyor Türk takımları sahne alıyor
Almanya Dışişleri Bakanı Maas'tan '15 Temmuz' itirafı! Kritik açıklamalar yaptı
Dünya şampiyonu Rıza Kayaalp'ten emeklilik sinyali! Tek şartını açıkladı
Erdoğan'ın Başdanışmanı Gülnur Aybet'ten kritik S-400 açıklaması
ÖNCEKİ VİDEOLAR
TEM Otoyolu'nda servis minibüsü devrildi : 5 yaralı
Putin'in kızı Ksenia Sobchak, kendi düğününde striptiz yaptı
Yaşar İpek Yağmur Sarnıç aşk yaşıyor iddiası olay! Seren Serengil'e laf
Çin'de akılalmaz kaza kamerada! Refüje çarpan otomobil dik durdu
Hindistan’da ‘gaz çıkarma’ yarışması organize ediyor
Arka Sokaklar 523. bölüm 2. fragmanı
Kimse Bilmez 15. bölüm fragmanı
Makam odasında yaralı hayvanlara bakan müdür yardımcısına ceza verdiler