TEM'de servis minibüsü devrildi: 5 yaralı

TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa mevkii Ankara istikametinde işçileri taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucu 5 işçi yaralandı.
Kaza, TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa mevkii Ankara istikametinde saat 06.00 sıralarında meydana geldi.
5 işçi yaralandı
Bir servis minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada 5 işçi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolda trafik oluştu.
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