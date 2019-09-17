HABER /  GÜNCEL
ADV Altına özel onlarca ürünüyle Altın Uzmanı Kuveyt Türk

Şarkıcı Saide İnaç'a cumhurbaşkanına hakaret suçundan hapis cezası

Anadolu Ajansı

Türk asıllı Almanya vatandaşı olan ve 'Hozan Cane' adını kullanan şarkıcı Saide İnaç, yargılandığı davada, 'cumhurbaşkanına hakaret' suçundan 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, hükmün açıklanmasının ise geri bırakılmasına karar verdi.

Türk asıllı Almanya vatandaşı olan ve 'Hozan Cane' adını kullanan şarkıcı Saide İnaç'a yargılandığı davada, 'cumhurbaşkanına hakaret' suçundan 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası verildi. 

Edirne 6. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya İnaç, 'terör örgütüne üye olmak suçundan' hükümlü bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden avukatıyla birlikte katıldı.

Sanık İnaç, savunmasında, kendisi adına sahte birçok sosyal medya hesabı açıldığını ileri sürerek şu ifadeleri kullandı:

"Bununla ilgili hukuki süreci başlattık. Atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Sayın Cumhurbaşkanına hakarete yönelik bir paylaşımım yok. Hakaret paylaşımı benim tarafımdan gerçekleştirilmiş değildir. Bir sanatçı olarak bırakın cumhurbaşkanını, sıradan bir insana hakareti bile kendi kişiliğime aykırı görürüm. Bana ait olmayan bir paylaşım. Facebook sayfasının nasıl açıldığını dahi bilmem. Bana ait olsa çıkıp söylerdim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi istiyorum." 

Mahkeme, verdiği aranın ardından, 'cumhurbaşkanına hakaret' suçunu sabit görerek, İnaç'ın 1 yıl 5 ay 15 gün hapis ile cezalandırılmasına hükmetti.

Mahkeme heyeti, hükmün açıklanmasının ise geri bırakılmasına karar verdi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Ruslardan zirve için çarpıcı tespit
İstanbul'da yenilenen seçiminin maliyeti belli oldu
Eski eşi kayınvalidesi ve baldızını iki çocuğunun gözleri önünde öldürdü
Rıza Kayaalp dünya şampiyonu oldu! İşte 4. kez şampiyon olduğu maçın görüntüsü
Yargı paketinde idam cezası olacak mı? AK Partili Naci Bostancı'dan açıklama!
Ekrem İmamoğlu kayınpederi Trabzonlu olan büyükelçi Christian Berger ile buluştu
ÖNCEKİ HABERLER
Apple ve AB arasında hukuki mücadele başladı
Twitter skandal YPG kararı! Mavi tik verdi tanınmış oldular
Samsun'da 23 yaşındaki genç kıza tecavüz eden 56 yaşındaki adam serbest
İBB Medya AŞ'ye personel alacağını duyurdu
İstanbul'da makas atarken kazaya neden olan 2 sürücü gözaltına alındı
Kenan İmirzalıoğlu'nun ücreti belli oldu Kim Milyoner Olmak İster'in yeni sunucusu
Yorumlar 3 yorum