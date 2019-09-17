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Susamam’daki rapçiler hakkında suç duyurusu

Şanışer mahlaslı rapçi Sarp Palaur ile birlikte 18 rap sanatçısının seslendirdiği “Susamam” isimli şarkıya suç duyurusunda bulunulduğu ortaya çıktı.

Sözcü'den Ümit Türk'ün haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuran bir kişi, ‘Susamam’ parçasında yer alan sözlerden rahatsızlık duyarak, yaklaşık 15 dakika süren parçada yer alan 18 kişi hakkında şikayetçi oldu. Savcılığın şikayetin kaydını aldığı ve incelemesini sürdürdüğü öğrenildi.

Doğa, hayvan hakları, kadına şiddet, adalet, trafik gibi belli konularla ilgili sözler içeren ‘Susamam’ şarkısı sosyal medyada milyonlarca izlenme almıştı.

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