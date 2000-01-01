PTTKART ESNAF İLE EKONOMİYE DESTEK
Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ), düzenlediği kampanyalarla esnaf ve sanatkârlara benzersiz fırsatlar sunuyor. PTT AŞ, bankacılıktan, kargo taşımacılığına, sigortadan telekomünikasyona kadar birçok farklı alanda esnafın yanında.
179 yıldır Türkiye’nin her alanında ve her yerinde güvenilir, hızlı ve kaliteli hizmetin adresi olan PTT AŞ, esnaf ve sanatkârların hayatını kolaylaştırmak için çalışmalarını sürdürüyor. PTT AŞ tarafından çıkarılan PttKart ile esnaf ve sanatkârlar, PTT’nin bankacılık hizmetlerinde avantajlar kazanmanın yanı sıra APS Kurye, posta kargosu ve kargo gönderilerinde yüzde 20 indirimin sahibi oluyor.
Türkiye ekonomisinin önemli bir değeri olan esnaf ve sanatkârlar için hizmet verdiği birçok alanda özverili çalışmalar yapan PTT AŞ, telekomünikasyon alanında da Pttcell çatısı altında sunduğu birbirinden uygun tarifeler, özel tarifeli konuşma/sms/internet paketleri ile esnaf ve sanatkârların hayatını kolaylaştırıyor.
Ayrıca, PttKart Esnaf ile tüm kullanıcılar PTTBank’tan fatura, vergi tahsilatı, para transferi ve HGS dolum işlemlerini geçekleştirebiliyor. PTT AŞ, çok sayıda sigorta şirketinin teklifini karşılaştırarak, esnafın ihtiyacına ve bütçesine uygun teklifi de seçme imkânı sunuyor.
Esnafın ihtiyaçlarına özel çözümler sunan PTTBank, anlaşmalı bankalarla esnafa özel geliştireceği kredi faiz oranları ve taksit sayıları ile PTT Tüketici Kredisini de esnafla buluşturacak.