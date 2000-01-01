PTTKART ESNAF İLE EKONOMİYE DESTEK

179 yıldır Türkiye’nin her alanında ve her yerinde güvenilir, hızlı ve kaliteli hizmetin adresi olan PTT AŞ, esnaf ve sanatkârların hayatını kolaylaştırmak için çalışmalarını sürdürüyor. PTT AŞ tarafından çıkarılan PttKart ile esnaf ve sanatkârlar, PTT’nin bankacılık hizmetlerinde avantajlar kazanmanın yanı sıra APS Kurye, posta kargosu ve kargo gönderilerinde yüzde 20 indirimin sahibi oluyor.