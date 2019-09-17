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Pence: ABD, çıkarlarını ve bölgesel müttefiklerini savunmaya hazır

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Suudi Aramco saldırısı sonrası çıkarlarını ve bölgesel müttefiklerini savunmaya hazır olduklarını söyledi.

Daha önce, ABD Başkanı Donald Trump başta olmak üzere ABD yetkilileri, Suudi Arabistan’da iki büyük petrol tesisine yapılan saldırılardan İran’ı sorumlu göstermişti. Tahran ise bu suçlamaları reddetmişti. Washington’da bir etkinlikte konuşan ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, “Bu hafta sonu Suudi Arabistan’da düzenlenen saldırıların ardından size söz veriyorum, biz hazırız. Başkanın dediği gibi, biz kimseyle savaşmak istemiyoruz. Fakat ABD hazır, bölgedeki çıkarlarımızı ve müttefiklerimizi savunacağız” sözlerini kullandı.

“İran’ı suçlamak hiçbir şeyi değiştirmez”

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD’nin Suudi Arabistan’daki saldırılarla ilgili İran’ı suçlaması üzerine sosyal medya hesabından açıklama yayınladı. İran’ı suçlamanın hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini söyleyen Zarif, savaşı bitirmenin herkes için tek çözüm olduğunu söyledi. Zarif açıklamasında, “Sadece hayal edin. ABD, kendi silahlarıyla müttefiklerinin 4 senedir bebeklerin üzerine bomba yağdırmalarına üzülmüyor. Ancak savaş mağdurları, saldırganların petrol tesislerine reaksiyon gösterince çok üzülüyor” ifadelerini kullandı.

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