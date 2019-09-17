İmamoğlu'ndan Harem Otogarı sözü

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, büyük oranda işlevini yitiren Üsküdar sahilinde bulunan ve başka yere taşınması planlanan Harem Otogarı’nı ziyaret ederek incelemede bulundu.

İmamoğlu, "Göreceksiniz çok hızlı yol alacağız. Hiç endişeniz olmasın. Biz buraya çözüm bulacağız. Bizde kaderine terk etmek yok. Harem ömrünü tamamladı. Ama yıllardır bu konunun böyle belirsizlik içinde durması üzücü" dedi.

Harem Otogarı’nda İmamoğlu’na, İBB Genel Sekreteri Yavuz Erkut, Genel Sekreter Yardımcıları Murat Yazıcı, Orhan Demir, Murat Kalkanlı ile Mehmet Çakılcıoğlu eşlik etti.

"İstanbul buradan ciddi şekilde rahatsız oluyor"

Harem Otogarı Esnaf Derneği Başkanı Kemal Kolaçoğlu’ndan otogarın son durumu ile ilgili bilgi alan İmamoğlu, “İstanbul buradan ciddi şekilde rahatsız oluyor. Siz esnafımız da burada mutsuzsunuz. Buradaki olumsuzlukları esnafımız ve vatandaşlarımız bize anlatıyor. Burada, ‘bıçak kemiğe dayanmış’ durumda. Göreceksiniz çok hızlı yol alacağız. Hiç endişeniz olmasın” dedi.

Harem Otogarı’nın ömrünü tamamladığını belirten İmamoğlu, “Biz buraya çözüm bulacağız. Bizde kaderine terk etmek yok. Burada şehir adına en doğru kararı nasıl veririz ona bakacağız. Harem ömrünü tamamladı. Ama yıllardır bu konunun böyle belirsizlik içinde durması üzücü. Dolayısıyla bizim bundan sonraki hedefimiz hızlıca, yine sizin bilginiz dâhilinde buraya en uygun alternatifi oluşturup sizinle paylaşmak” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu buradaki inceleme gezisinin ardından, en son 8 Eylül’de ziyaret ettiği Kemerburgaz Kent Ormanı’na hareket etti. İBB Genel Sekreteri Yavuz Erkut ve Boğaziçi Yönetim A.Ş Genel Müdürü Ethem Pişkin ile birlikte ormanda bir süre yürüyen İmamoğlu, daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"16 Ekim’den itibaren Kemerburgaz Kent Ormanı’na vatandaşların alınmaya başlayacak"



16 Ekim’den itibaren Kemerburgaz Kent Ormanı’na vatandaşların alınmaya başlayacağının müjdesini veren İmamoğlu, “En azından deneme yürüyüş alanları, rotalar belirlenmiş olacak. 29 Ekim haftasında burada, Kültür A.Ş ve Spor A.Ş aileler için değişik etkinlikler düzenleyecek. Dolayısıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda İstanbul’un coğrafyasını doya doya yaşayacağız. Ben de burada olacağım. Biran önce açılsın istiyoruz. Belgrad Ormanları’nın hem yükünü alacak hem de Belgrad Ormanları’ndan çok daha büyük bir alan. İlerleyen zamanda, burayı belli günlerde toplu taşımayla destekleyeceğiz. Bir başka özelliği de, Mecidiyeköy – Havalimanı Metro Hattı’nın bir durağı da buraya 2.5 kilometre mesafede olacak. Oradan koyacağımız ring otobüs seferleriyle, burası ailece gelip dolaşabileceğiniz, spor yapabileceğiniz, şehrin içinde derin derin nefes alabileceğiniz yeşil bir alana dönüşecek” diye konuştu.