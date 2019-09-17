Ünlü giyim markası Türkiye H&M’de grev kararı! 2800 çalışanı var hangi tarihte başlıyor?

Türk-İş'e bağlı Koop-İş Sendikası ile giyim devi H&M arasında yürütülen toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı. Koop-İş Sendikası 4 Ekim’de greve çıkma kararı aldı. H&M'in Türkiye'de 2 bin 800 çalışanı bulunuyor.

Sendikanın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Koop-İş Sendikası ile H&M arasında toplu iş sözleşmelerinde anlaşma sağlanamaması nedeniyle 4 Ekim’de grev kararı alındı.

Toplu iş sözleşmesi görüşmeleri için yetki belgesi 18 Mart 2019 tarihinde alındı.

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Taraflar toplu iş sözleşmesi görüşmeleri için yasada belirlenen 60 günlük süre içerisinde; 24.04.2019, 10.05.2019, 24.05.2019 ve 19.06.2019 tarihlerinde İstanbul'da dört ayrı toplantı yaptı. Toplu iş sözleşmesi görüşmeleri için yasada belirlenen 60 günlük süre içerisinde anlaşamayınca resmi arabulucu safhasına geçildi ve arabulucu gözetiminde 10.07.2019 tarihinde bir toplantı daha gerçekleştirildi. Bu toplantıda da anlaşma sağlanamadı ve 25.07.2019 tarihinde resmi arabulucu aşaması sona erdi.

08 Ağustos 2019 tarihinden itibaren 60 günlük grev aşamasına geçildi. Sendika 04 Ekim 2019 tarihine kadar H&M iş yerlerinde grev kararlarını asacak ve yine en geç bu tarihte greve başlayacak.

Sendikadan yapılan açıklamada zam ve yan haklar konusunda yetersiz bir teklif alındığı belirtildi. Görüşmelerde üzerinde anlaşılan kapsam maddesine göre yaklaşık 2 bin 620 çalışan sözleşme kapsamında.