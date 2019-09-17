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Burhan Kuzu'dan kural hatası yorumu olay! Nihat Özdemir'e de çağrı yaptı

AK Parti eski İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu, Alanyaspor-Fenerbahçe maçında kural hatası yapıldığını iddia etti ve TFF Başkanı Nihat Özdemir'e seslendi.

Süper Lig’in 4. hafta kapanış maçında Aytemiz Alanyaspor, 1-0 geriye düştüğü maçta dün akşam evinde Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti. Aytemiz Alanyaspor 12 puanla liderliğini sürdürürken Fenerbahçe bu sezonki ilk yenilgisini aldı.

Kural hatası iddiası
Fenerbahçe'nin yediği ikinci golde kural hatası olduğu iddia edildi. Maçın 46. dakikasında kaleci Altay’ın aut atışı sırasında Jailson’un uzaklaştırmak istediği top Bakasetas’a çarparak ceza sahası içindeki Cisse’nin önünde kaldı. Bu oyuncu da golü atıp, Alanya’yı 2-1 öne geçirdi.



''Kural hatasının yapıldığı gayet açıktır''
Futbol dünyasından birçok isim konuyla alakalı yorum yaparken AK Parti eski İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu da tartışmalara dahil oldu ve TFF Başkanı Nihat Özdemir'e çağrı yaptı. 

Twitter'dan Nihat Özdemir'e seslenen Kuzu, şu ifadeleri kullandı; ''Kurallar yoruma açık değildir. Canımızın istediği şekilde kuralları değiştirmemiz de mümkün değildir. Alanyaspor-Fenerbahçe maçında kural hatasının yapıldığı gayet açıktır. Türk futboluna altın çağını yaşatacağına inandığım Sayın Nihat Özdemir ve Federasyonu göreve davet ediyorum.''

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Foto Galeri Alanyaspor Fenerbahçe maçında kural hatası var mı? Kim ne söyledi kural ne diyor? Galeriye Gözat
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