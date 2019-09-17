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Kayseri'de 7,5 milyon yıllık fillerin atasına ait fosil alçı ceket yöntemiyle taşındı

Demirören Haber Ajansı

KAYSERİ'de yürütülen kazı çalışmaları sırasında bulunan ve fillerin atasına 'Choerolophodon' ait olduğu düşünülen 7,5 milyon yıllık fosil, 'Alçı ceket' denilen özel bir yöntemle taşındı.

Geçen yıl Eylül ayında, Taşhan Mahallesi'ndeki Yamula Barajı kıyısında keçi otlatan çobanın dev fosil parçası bulması ardından bölgede kazı yapıldı. Kazılarda fosil parçaları bulundu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle yürütülen kazı çalışmaları bu yıl Haziran ayında yeniden başladı. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ve Hacı Bayram Veli Üniversitesinden profesörlerin danışmanlık yaptığı ve 8 kişinin çalıştığı kazılarda 7,5 milyon yıl önce yaşadığı tahmin edilen 2 metre 70 santim boyunda 'Choerolophodon' cinsine ait fosil bulundu. Kafatası ve alt çenesi tam halde bulunan fosilin boyut olarak dünyanın en büyük fosillerinden birisi olduğu değerlendirildi.

Özel yöntemle taşındı

Dünya doğa tarihine ışık tutacak 7,5 milyon yıllık fosil, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar sonucu bulunduğu alandan taşındı. Bilim dünyasında heyecan uyandıran fosil, olası riskleri yok etmek için tamamen alçı ile kaplanarak profillerle sabitlendi ve bütünlüğünün zarar görmemesi amacıyla kum dolu bir kamyonla Kayseri Bilim Merkezi’ne nakledildi. 'Alçı ceket' denilen özel yöntemle taşınan fosil, burada temizlenmesi ardından, ekim ayı içinde alanında dünyaca ünlü Alman ve Finlandiyalı bilim insanlarınca incelenecek ve bilimsel değerlendirmelerin ardından sergilenecek.

"Doğa tarihi müzesi kurulacak"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, özel bir yöntemle taşınman fosilin Kayseri Bilim Merkezi'nde koruma altına alındığını söyledi. Büyükkılıç, buluntular sonucunda Kayseri’nin jeomorfolojik yapısının yeniden değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, "Kayseri’nin bu anlamda tarihinin yeniden yazılacağına inanıyoruz. Kurulacak olan Doğa Tarihi Müzesi'nde bu fosiller sergilenecek" dedi.

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