Tutuklanan HDP'li Kulp Belediye Başkanı Taş'tan çok konuşulacak savunma!

DİYARBAKIR'da 7 kişinin şehit olduğu terör saldırısı sonrası tutuklanan Kulp Belediye Başkanı Mehmet Fatih Taş, savunmasında "Meydana gelen olay ciddi bir katliamdır. Bu olayla ilişkilendirilmek beni üzmüştür. Suçsuzum." ifadelerini kullandı.

Savcılık sorgusundan sonra Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan 5 kişinin ifade tutanaklarına göre, hiç biri suçlamayı kabul etmezken, avukatları ise, müvekkillerinin 2015 yılındaki Nevruz kutlaması, Milletvekili Leyla Güven'in girdiği açlık grevi ile ilgili sosyal medya paylaşımları ve konuşmalarının delil olarak kendilerine sorulduğunu ifade etti.

Mükerrer dava sözleri

Kahraman'ın avukatı Mehmet Öner, dosyada gizlilik kararı mevcut olduğunu, sorguda ve ifadede sorular üzerinden anladıkları kadarıyla müvekkillinin suçsuzluğunun ispatlanması istendiğini belirterek, "Sorulara verdiği cevaplarla kanıtlamıştır. 2015'teki Nevruz etkinliğinde Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesinde kendisine propagandadan bir yıl ceza verilmiş, cezası ertelenmiştir. Yine bu konuda emniyette ifadesi alınıp serbest bırakılmıştır. Bu aşama bu dosyayla birleştirilmesi hem mükerrer yargılama durumu oluşmakta hem de bilinçli olarak müvekilimin mağduriyetine sebebiyet verilmesi istenmektedir. Herhangi bir delil olmadığı için tutuksuz yargılamasını talep ediyoruz" dedi.

"Olay ciddi bir katliamdır, ilişkilendirilmek beni üzmüştür"

Kulp Belediye başkanı Mehmet Fatih Taş ifadesinde, 2014'teki Nevruz kutlamasında tertip komitesinde yer aldığını, patlamanın olduğu gün Kulp ilçesinde olduğunu, Merkez Camisinde bulunan taziyeye gittiğini, sonra belediye uğrayıp işlerini hallettikten sonra Ağaçlı köyündeki taziyeye katıldığını söyledi. Daha sonra şoförü ile Diyarbakır'a gittiğini ve aracında GPS cihazı bulunduğunu söyleyen Taş konuşmasına şöyle devam etti: Patlamadan medya vasıtasıyla haberdar oldum. Güvenlik nedeniyle ilçeye gece dönmedim. Sabah Diyarbakır'da gözaltına alındım. Patlamanın meydana geldiği bölgeye daha önce gitmişliğim vardı. Ancak, 2019 yılı içerisinde söz konusu mezraya hiçbir şekilde gitmedim. Patlamanın olduğu bölgede çalışan bir aracımız vardı. Belediye otoparkına giren çıkan araçların talimatını işin niteliğine göre biz veya formen verir. Patlamanın olduğu bölge yakınında çalışan araç benim talimatım ile çıkmıştır. Biz köyleri ihtiyaç durumuna göre sıraladık.

Meydana gelen olay ciddi bir katliamdır. Bu olayla ilişkilendirilmek beni üzmüştür. Suçsuzum. Üzerime atılı suçları kabul etmiyorum.