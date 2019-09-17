HABER /  SPOR
ADV Altına özel onlarca ürünüyle Altın Uzmanı Kuveyt Türk

Kulübeye mahkum etmişti! Şenol Güneş'ten Tolga Zengin'e sürpriz teklif

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in Beşiktaş'ta birlikte çalıştığı Tolga Zengin'e sürpriz bir teklif yaptığı iddia edildi. 

Uzun yıllar Trabzonspor ve Beşiktaş formaları giyen hatta son olarak siyah-beyazlı takımla yollarını ayıran ve şua boşta olan Tolga Zengin için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

"Bir yıl daha futbol oynamak istiyorum''
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Trabzonspor ve Beşiktaş'tan eski öğrencisi Tolga Zengin'i Milli Takım'da görmek istiyor. Asist Analiz'in haberine göre; tecrübeli eldiven de Güneş'e, "Bir yıl daha futbol oynamak istiyorum." yanıtını verdi.

Takım bulamayınca razı oldu
Ancak Zengin, transfer döneminde istediği teklifleri bulamayınca Şenol Güneş'in bu teklifine olumlu yaklaştığı öğrenildi. Tolga Zengin'in kasım ayında Şenol Güneş'in ekibinde yer alacağı öğrenildi.



Kulübeye mahkum etmişti
Haberi farklı kılan bir detay ise gözlerden kaçmadı. Şenol Güneş, Beşiktaş'ta çalıştığı dönemde kaleci Tolga Zengin, uzun bir dönem yedek kulübesine mahkum olmuş İspanyol eldiven Fabri görev almıştı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Alanyaspor Fenerbahçe maçında kural hatası var mı? Kim ne söyledi kural ne diyor? Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Süleyman Soylu ve Ekrem İmamoğlu pejmürde ederiz lafı sonrası ilk kez yan yana
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan paylaştı sosyal medyada yorum yağdı
HSK Genel Kurulu'ndan Yargıtay ve Danıştay'a üye seçimi
Ülke şokta! Afganistan Cumhurbaşkanı Gani'nin katıldığı etkinliğe bombalı saldırı
HDP'li Belediye Başkanı Melike Göksu 7 kişiyle birlikte gözaltına alındı
Beykoz'da annesini korumak için babasını öldüren genç tahliye edildi
ÖNCEKİ HABERLER
Margarinlerde trans yağ var mı testi yapıldı sonuç bakın ne çıktı
HSK'dan yüksek yargı seçimi Yargıtay ve Danıştay'a yeni üyeler
Kütahyalılar dikkat! Havadan kuduz aşılı yem atılacak sakın dokunmayın
Galatasaray 3 puan için Belçika'ya gitti
Milli maç arası Fenerbahçe'ye yaramıyor
Ziynet Sali Erkan Erzurumlu ile evlendi! Eşi bakın ondan kaç yaş küçük
Yorumlar