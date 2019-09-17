Kulübeye mahkum etmişti! Şenol Güneş'ten Tolga Zengin'e sürpriz teklif

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in Beşiktaş'ta birlikte çalıştığı Tolga Zengin'e sürpriz bir teklif yaptığı iddia edildi.

Uzun yıllar Trabzonspor ve Beşiktaş formaları giyen hatta son olarak siyah-beyazlı takımla yollarını ayıran ve şua boşta olan Tolga Zengin için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

"Bir yıl daha futbol oynamak istiyorum''

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Trabzonspor ve Beşiktaş'tan eski öğrencisi Tolga Zengin'i Milli Takım'da görmek istiyor. Asist Analiz'in haberine göre; tecrübeli eldiven de Güneş'e, "Bir yıl daha futbol oynamak istiyorum." yanıtını verdi.

Takım bulamayınca razı oldu

Ancak Zengin, transfer döneminde istediği teklifleri bulamayınca Şenol Güneş'in bu teklifine olumlu yaklaştığı öğrenildi. Tolga Zengin'in kasım ayında Şenol Güneş'in ekibinde yer alacağı öğrenildi.





Kulübeye mahkum etmişti

Haberi farklı kılan bir detay ise gözlerden kaçmadı. Şenol Güneş, Beşiktaş'ta çalıştığı dönemde kaleci Tolga Zengin, uzun bir dönem yedek kulübesine mahkum olmuş İspanyol eldiven Fabri görev almıştı.