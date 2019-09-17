HABER /  DÜNYA
ADV Altına özel onlarca ürünüyle Altın Uzmanı Kuveyt Türk

Suriye'de hava saldırısı! 10 İran askeri öldürüldü

Suriye'nin doğusunda gerçekleştirilen hava saldırında 10 İran askerinin öldüğü duyuruldu.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), Suriye'nin doğusunda gerçekleştirilen hava saldırısında, İran destekli 10 milisin öldüğünü duyurdu.

Gözlemevi saldırının, Suriye'nin doğusunda Irak sınırına yakın al-Bukamal (Ebu Kemal) bölgesinde gerçekleştirildiğini açıkladı.

Saldırıyı kimin yaptığı belli değil

Gözlemevi saldırının kim tarafından yapıldığı hakkında bir bilgi paylaşmadı.

F-35'lerle bomba yağdırdılar! 18 İran askeri öldürüldü

İkinci saldırı

Geçtiğimiz günlerde de aynı bölgede İran askerleri hedef alınmış, saldırıyı İsrail'in F-35'lerle yaptığı belirtilmişti.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Selahattin Demirtaş davası Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı
Konya'da akılalmaz vahşet! Öldürüp direğe astılar
Dilek Güngör 'Hassas kaynaklarımdan aldığım bilgiler' deyip bombayı patlattı
Mahmut Tanal 'zam yağmuru' diye verdi! Çay kahve yüzde 100 zamlanmış
Süleyman Soylu ve Ekrem İmamoğlu pejmürde ederiz lafı sonrası ilk kez yan yana
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan paylaştı sosyal medyada yorum yağdı
ÖNCEKİ HABERLER
Doğu Karadeniz'den Rusya'ya 70,5 milyon dolarlık yaş meyve sebze ürünü ihraç edildi
Whatsapp'a iPhone'dan girenlere kötü haber
Uçan araba Cezeri TEKNOFEST İstanbul'da sergilendi
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Mahmut Tuncer açıklaması
Mustafa Varank'tan TEKNOFEST'te dikkat çeken açıklamalar
Madonna hiç estetik yaptırmamış gibi! 18 yaşındaki haline bakın
Yorumlar