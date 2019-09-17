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Mustafa Varank'tan TEKNOFEST'te dikkat çeken açıklamalar

TEKNOFEST açılışında önemli açıklamalarda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank “Petrol yataklarımız, doğalgaz kaynaklarımız yok ama iyi yetişmiş bir nesille, Türkiye’nin ulaşamayacağı hiçbir hedef yok. Hayallerimize astronotlar, kozmonotlar, bilim insanlarıyla ulaşacağız” ifadelerini kullandı.

İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 2019, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın açılış konuşmalarıyla başladı.

"Akıllı şehirleri uzay araçlarını tasarlayacaklar"

İstanbul Atatürk Havalimanı’nda gerçekleşen etkinlikte konuşan Bakan Varank “Teknoloji üreten bir Türkiye hedefiyle yola çıktık. Bugün burada roket fırlatan, İHA yarıştıran, enerji araçları üreten gençler yarının en modern uçaklarını, akıllı şehirlerini, uzay araçlarını tasarlayacaklar. Buradaki gençlerden astronotlar, kozmonotlar, bilim insanları, teknoloji girişimcileri çıkacak, bizi hayallerimize taşıyacak” diye konuştu.

"Petrol yataklarımız, doğalgaz kaynaklarımız yok"

Varank “Bizim güçlü hedeflerimiz var. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye’yi dünyanın en güçlü ekonomileri arasına sokmak istiyoruz. Bu hedef için çok çalışmamız gerekiyor. Belki bizim ülke olarak petrol yataklarımız, doğalgaz kaynaklarımız yok. Ama en büyük kaynağımız gençlerimiz var. İyi yetişmiş bir nesille, Türkiye’nin ulaşamayacağı hiçbir hedef yok. Biz Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak gençlerimizin her adımında yanındayız” diye konuştu. 

Milli teknoloji hamlesi

Açılışta söz alan T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ise “TeknoFest bu yıl, 19 farklı alanda, 122 ülkeden, 81 ilimizden, 50 bin yarışmacının katıldığı teknoloji yarışmalarının adresi oldu. 15 yıl öncesinde ‘milli teknoloji hamlesi’ vizyonuyla Türkiye’nin milli insansız hava savunma araçlarını geliştirme yoluna çıkmıştık. Ülkemiz bu süre zarfında sadece İHA’larda değil, daha birçok alanda büyük gelişmeler gösterdi” dedi.

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