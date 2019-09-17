Süleyman Soylu ve Ekrem İmamoğlu pejmürde ederiz lafı sonrası ilk kez yan yana

HDP'li belediyelere kayyum atanması sonrasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Ekrem İmmaoğlu için 'seni pejmürde ederiz' açıklaması çok konuşulmuştu. İki ism o açıklamadan sonra ilk kez yan yana geldi.

İmamoğlu, yerlerine kayyum atanan HDP'li büyükşehir belediye başkanlarını ziyaret ettikten sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun tepki göstermesi sonucu ikili arasında, yeni bir polemik başlamıştı.

Soylu, İmamoğlu'nun bu ziyaretini hedef alarak; "Başka işlerle meşgul olursan pejmürde ederiz." demişti. İBB Başkanı ise bu açıklamaya; "Kayyum meselesini ortaya getirmek, bunların tümü bir polemik. Ben kimin, ne diyeceğini umursamıyorum." diye cevap vermişti.

Söz konusu değil

Süleyman Soylu, "Pejmürde ederiz" sözleriyle ilgili olarak daha sonra yaptığı açıklamda ise; "İstanbul ve Ankara için kayyum söz konusu değil. Terörü destekliyorsanız, teröre yardım ve yataklık yapıyorsanız, terörle irtibatınız varsa elbette devlet burada gereğini ortaya koyar. Ama ne İstanbul ne Ankara için böyle bir değerlendirmemiz söz konusu değil. Diyarbakır, Mardin ve Van'ı kurtarabilmek için bunu çarpıtıyorlar. Bu sulandırılmaya çalışılan bir değerlendirmedir." demişti.

Tören çıkışı samimi görüntü



Yan yana saf tuttular

Hem İstanbul seçimleri öncesinde hem de geçtiğimiz hafta sık sık karşı karşıya gelen bu iki isim, Adnan Menderes'i Anma Töreni'nde Menderes'in mezarı başında yan yana geldi.

Öte yandan Süleyman Soylu ve Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki büyükşehir belediye başkanları toplantısına katılmış, ancak iki isim de oldukça büyük olan salonda birbirlerinden çok uzakta yer almıştı.