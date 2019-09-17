Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan paylaştı sosyal medyada yorum yağdı

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 7. Uluslararası Heykel Çalıştayı ile hükümet ve AK Parti'nin desteklediği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ni karşılaştırmasına sosyal medyada yorum yağdı.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, paylaştığı son tweet ile gündem oldu. Sayan, CHP'li İzmir belediyesinin 30 gün sürecek heykel çalıştayını eleştirdi.

Sosyal medya hesabında bugün başlayan TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali ile İzmir'deki organizasyonu karşılaştıran Sayan, CHP ile AK Parti arasındaki farkın resimlerde olduğunu savundu.

Sayan, "Lafa gelince heykelciker çağdaş, diğerleri gerici...Bize taş beyinli gençler değil, teknoloji kafalı gençler lazım...!" diye yazdı.

Sayan'ın bu paylaşımı tartışmalara neden oldu. Kimileri destek çıkarken kimi kullanıcılar da, CHP lideri Baykal'ın kaset komplosu nedeniyle istifa ettiği günkü toplantıda ağlamasını hatırlattı. Bazı yorumcular da her iki organizasyonun içeriğinin farklı olduğunu ve karşılaştırmanın yanlış olduğunu yazdı.

CHP ile AKPARTİ arasındaki fark bu resimlerde.... Biri heykel çalıştayı yaparken, diğeri Teknofestle Türkiye teknolojisini Dünya teknoloji ligine taşıyor.... Lafa gelince heykelciker çağdaş, diğerleri gerici...Bize taş beyinli gençler değil, teknoloji kafalı gençler lazım...! pic.twitter.com/g9RygrI3Zs — Savcı Sayan (@SavciSayan) September 17, 2019

Sosyal medyada yorum yağdı