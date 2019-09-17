HABER /  GALATASARAY
ADV Altına özel onlarca ürünüyle Altın Uzmanı Kuveyt Türk

Galatasaray 3 puan için Belçika'ya gitti

Demirören Haber Ajansı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Club Brugge maçı için Belçika'ya hareket etti.

Galatasaray kafilesi, Club Brugge karşılaşması için İstanbul Havalimanı'ndan saat 10.30'da özel uçakla Belçika'nın Oostende şehrine gitti. Sarı-kırmızılı ekip, Oostende kentine indikten sonra kara yoluyla maçın oynanacağı Brugge şehrine geçecek.

Sarı-kırmızılılar, karşılaşma öncesindeki son antrenmanını TSİ 19.30'da maçın oynanacağı Jan Breydelstadion'da yapacak. İdman öncesinde teknik direktör Fatih Terim ve bir oyuncu TSİ 19.00'da basın toplantısı düzenleyecek.

SON DAKİKA HABERLERİ
Ülke şokta! Afganistan Cumhurbaşkanı Gani'nin katıldığı etkinliğe bombalı saldırı
HDP'li Belediye Başkanı Melike Göksu 7 kişiyle birlikte gözaltına alındı
Beykoz'da annesini korumak için babasını öldüren genç tahliye edildi
PttKart Esnaf ile pek çok farklı alanda dev kampanyalar
Abdüllatif Şener’den yeni parti kuracak Babacan ve Davutoğlu için ilginç yorum! Oldukça önemli
Papiss Cisse'den Vedat Muriç göndermesi
ÖNCEKİ HABERLER
Milli maç arası Fenerbahçe'ye yaramıyor
Ankara'da FETÖ soruşturması! 35 gözaltı kararı 14'ü yakalandı
Yargıtay siyasi partilerin üye sayısını güncelledi! Çarpıcı sonuçlar var
YPG ile ÖSO arasında ağır silahlarla çatışma!
Trafik kazalarında 8 aylık acı bilanço! 1644 kişi hayatını kaybetti
Isparta'da annesi yoğun bakıma alınan Eren bebeği hemşire sakinleştirdi
Yorumlar