ALES başvurusu yapma 2019 ÖSYM TC ile başvuru ekranı

Akademik anlamda ilerlememek isteyenlerin girdiği ALES sınavı için başvurular başladı. ALES/2 2019 başvuruları için ÖSYM başvuru ekranını erişime açtı. Peki ALES başvurusu nasıl, nereden yapılacak? ALES 2/2019 başvuru ücreti kaç para ve hangi bankaya ödeme yapılacak. İşte Yanıtlar...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 17 Kasım'da uygulanacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/3) başvuruları başladı. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2019-ALES/3 başvuruları 17-25 Eylül tarihlerinde alınacak.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden yapabilecek.

Sınava ilişkin 2019-ALES kılavuzuna ÖSYM'nin internet adresinden ulaşılabilecek.

ALES BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN TIKLAYIN...

Sınav başvuru ücreti de 120 TL olarak belirlendi. Ücret ödeme için son gün ise 18 Temmuz 2019

Başvuru ücreti hangi bankalara ödenecek:

Adaylar, başvuru bilgilerinin sisteme kaydını yaptıktan sonra sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır.

Adaylar sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile başvuru süresi içinde yatıracaklardır. Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. kimlik numarasını ve sınav ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı aracılığıyla da bankaya ücret yatırabilirler.