Hande Fırat 'yerli otoyu gördük' deyince dalga geçenlere yanıt verdi

Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, geçen günlerde “Yerli otoyu gördük” ifadesiyle paylaştığı mesajda yerli otoya dair önemli bir detay verilmemesine yönelik eleştirilere "Fotoğrafları gördük ama yayınlayamıyoruz çünkü ticari sır" diye yanıt verdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, geçen günlerde Hürriyet’in Ankara bürosuna konuk oldu. Demirören Grubu’na ait yayınlarda görev yapan gazetecilerin olduğu toplantının ardından Hürriyet gazetesinde Eray Görgülü imzalı bir haber çıktı.

Hande Fırat da Görgülü’nün bu haberini “Yerli otoyu gördük” ifadesiyle sosyal medya hesabından paylaştı.

Dalga geçenlere mizahlı yanıt

Yerli otoyla ilgili detayların paylaşılmaması üzerine başta Fatih Altaylı olmak üzere pek çok isim dalgaya aldı. Eleştirilere bugünkü köşe yazısında cevap veren Fırat, yazısında sosyal medyada kendisi hakkında dönen ‘mavra’ya katılmak istediğini söylerken “4 kapısı var. 4 lastiği var. Direksiyonu var. SUV model. Oldu mu?” ifadesini kullandı.

Arabanın özelliklerini konsorsiyum tanıtacak

Prototipin fotoğraflarını gördüklerini ancak ticari sır olduğu için yayınlamadıklarını belirten Fırat, arabanın lansmanını ve özelliklerini konsorsiyumun yapacağını yazdı.

Aralık ayında prototip sunuluyor

Fırat ayrıca Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın Otomobil Girişim Grubu’nun aralık ayında yürüyen prototipi Türkiye’ye sunmak istediğini kendilerine söylediğini aktardı.