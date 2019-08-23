Yerli otomobil piyasaya çıkmadan yüzlerce kişi almak için sıraya girdi

Türkiye'nin Otomobil Girişimi Grubu (TOGG) CEO'su Gürcan Karakaş, yerli otomobilin prototipinin gerçek boyutlarında yürüyen bir araç olacağını belirtti. Vatandaşın yoğun ilgisi olduğunu daha piyasaya çıkmadan almak için başvurduklarını söyledi.

Türkiye'nin Otomobil Girişimi Grubu (TOGG) Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, Türkiye'nin Otomobili Projesi'nde gelinen son duruma ilişkin Almanya'nın başkenti Berlin'de değerlendirmelerde bulundu.

Fotoğrafları Aralık ayından itibaren paylaşılacak

Karakaş, "Doğuştan elektrikli, fikri ve sınai mülkiyet hakları tamamen Türkiye'nin Otomobil Girişimi Grubu'na ait, C segmentinde bir SUV olan aracımızın ön gösterim aracı sadece bir maket değil gerçek boyutlarında ve yürüyen bir araç olacak. Aracın fotoğrafları da aralık ayından itibaren paylaşılabilir hale gelecek" dedi.

'Tek dolumla 500 km'

Karakaş, yerli otomobilde her kategori için bir güç seçeneği sunacaklarını belirterek, "Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın daha önce açıkladığı gibi tek dolumla 500 kilometre yol alabilecek kapasitede bir seçeneğimiz de olacak" diye konuştu.

'Robotik ve ağa bağlı teknolojiler kullanılacak'

Karakaş, söz konusu aracı takip edecek diğer modellerde de kullanılacak elektrik elektronik mimarisinin tasarımının da şimdiden yapıldığına işaret ederek, şunları söyledi:

"Aracımız pazara çıktığında rekabetin gerektirdiği otonom sürüş özelliklerine sahip olacak, bataryasında ise son seviyede lityum iyon hücreler kullanılacak. Aynı zamanda otomobilimizin üretiminde de Endüstri 4.0 çerçevesinde robotik ve ağa bağlı teknolojiler kullanılacak. Fabrikanın nereye kurulacağı konusunda son değerlendirmeler yapılıyor, kısa bir süre içinde açıklanacak olgunluğa ulaşacak."

Pazara 5 yıldızla çıkarma hedefi

Karakaş, yerli otomobil için kamu ve özel kullanıcılardan herhangi bir ön sipariş talep etmediklerini belirten Karakaş, "Pazara çıkmamıza 2 yıldan biraz daha fazla zaman olmasına rağmen yüzlerce yurttaşımız ön ödeme yapıp araca ilk ulaşanlardan olma arzusunu iletiyor. 2022 yılının ortasında pazara sunacağımız aracımız pazara çıktığı tarihte tüm markaların tüketiciye karşı sorumluğu neyi gerektiriyorsa onu sunacaktır. Yerli aracı çarpışma testinden o günün şartlarında 5 yıldız alarak pazara çıkarmayı hedefliyoruz." diye konuştu.