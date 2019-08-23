Tuğçe Tayfur kimdir kocası Taner Şafak ile ayrıldı mı?

Tuğçe Tayfur kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve Tuğçe Tayfur'un boşanma davası açtığı kocası Taner Şafak kim soruları merak konusu oldu. Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızı olan Tuğçe Tayfur son günlerin sevilen seslerinden. 31 yaşında olan Tuğçe Tayfun eşi Taner Safak ile kuzenı aracılığı ile tanıştı ve 2012 yıında ABD de evlendi çiftin oğulları oldu. İşte Tuğçe Tayfur'un bilinmeyenleri

Tuğçe Tayfur kimdir, aslen nereli ve Tuğçe Tayfur'un boşanma davası açtığı kocası Taner Şafak kimdir soruları merak edildi. Tuğçe Tayfur'un annesi ve babası bilindiği üzere iki büyük usta. Tuğçe Tayfur'un annesiNecla Nazır babası ise Ferdir Tayfur. 1988 doğumlu olan Tuğçe Tayfur babasının şarkılarına yeniden hayat vererek güzel sesiyle çok konuşulur oldu. 2012 yılında ABD'de kocası Taner Şafak ile tanışan ve evlenen Tuğçe Tayfur' un bir de oğlu var. Babası Ferdi Tayfur ile aralarının açık olduğu, küs olduğu söylense de Tuğçe bu iddiaları her seferinde yalanlıyor.

TUĞÇE TAYFUR KİMDİR: Necla Nazır ve Ferdi Tayfur'un kızı olan Tuğçe Tayfur, 18 Mart 1988 (30 yaşında) tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. İlköğretimini Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki İlköğretim Okulu'nda tamamlayan Tuğçe Tayfur, ortaöğretimini de İstek Vakfı Kemal Atatürk Lisesi'nde tamamlamıştır. Üniversite eğitimini Yeditepe Üniversitesi İtalyanca Sanat ve Tasarım Bölümü'nden mezun olarak bitiren Tayfur, küçük yaşlardan itibaren başladığı müzik eğitimi ile piyano ve keman çalmaya başladı.

TUĞÇE TAYFUR ŞARKILARI: 2003 yılında Ferdi Tayfur'un çıkardığı Durun Ayaklarım adlı albümünde Evde Yoktun şarkısının sözlerini yazdı ve bestesini yaptı. Öte yandan babası ile söz ve müziği ortak olan ”Ah Akşamlar” şarkıları ile Ferdi Tayfur’un 2004 yılındaki “Bir Demet Gül” albümündeki söz ve müziği Tuğçe Tayfur’a ait olan ait “Elim Kolum Bağlı” ve “Bekle Beni” adlı şarkıları ile Ferdi Tayfur’un 2006 yılındaki“Aşkın Cezası” albümündeki “Denedim Vallahi” adlı şarkısına vokal yapttı.

EŞİ TANER ŞAFAK İLE TANIŞMASI: 2010 yılında arkadaşlarıyla kurduğu Joker adlı müzik grubunun solistliğini üstlenen Tuğçe Tayfur, bir süre boyunca ABD'ye yaşadı ve kuzeninin arkadaşı olan Taner Şafak ile tanıştı. 2015 yılında pop şarkılar besteleyen Tuğçe Tayfur, ‘Kalp Dayanmaz’, ‘Köle Olup’, ‘Yok Olsam’ şarkılarının söz ve bestelerini hazırladı.

Babası Ferdi Tayfur ile birlikte okuduğu Huzurum Kalmadı şarkısı, büyük beğeni kazandı ve bu şarkıya klip de çekildi. 2012 yılında Tuğçe Tayfur ve Taner Şafak, ABD'de evlendi.