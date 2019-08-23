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Ak Parti 18. yılını kutluyor Mahir Ünal'dan açıklama! Adımlarımızı atmaya devam edeceğiz

Ak Parti 18. yılını kutluyor Mahir Ünal'dan açıklama! Adımlarımızı atmaya devam edeceğiz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, katıldığı televizyon programında partinin 18. kuruluş yıl dönümüne ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti'nin Türkiye'nin sigortası olduğunu söyleyen Ünal, "Son dönemlerdeki felaket tellallarına inat biz adımlarımızı atmaya devam edeceğiz" dedi. 

NTV'nin yayınına katılan Ünal, "Türkiye'de 'Genelkurmay'ın ışıkları sönmedi, genç subaylar rahatsız, 367 garabeti gibi dönemleri geride bırakıp bugünlere ulaştık" dedi.

AK Parti Türkiye'nin sigortası

18 yıllık bir partinin 17 yıldır iktidarda olmasının çok önemli olduğuna işaret eden Ünal, AK Parti'nin Türkiye'nin sigortası olduğunu belirterek şunları söyledi: Sürekli olarak felaket tellallığı yapan kesimlere rağmen çok şükür bugünlerdeyiz. Son dönemde bile S-400, Halk Bankası, 23 Haziran seçimleri gibi olayların ardından 'Türkiye bitti, dolar 12 lira olacak' dediler. Onlar bunları yapmaya biz de inanmaya devam edeceğiz ve adımlarımızı atmaya devam edeceğiz.

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