Tunç Soyer Karabağlar'da kaç hektar orman yandığını açıkladı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Karabağlar'da ormanlık alanlardaki yangın sonrası hayata geçirmeyi planladıkları çalışmalar hakkında bilgi vererek vatandaşlardan fikirlerini paylaşmasını istedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 'İzmir Buluşmaları' adı altında 'Ulaşım ve Toplu Taşıma' temasıyla üçüncüsü düzenlenen toplantıda konuşan Soyer, "Bir kentin ortak akılla yönetilmesinin, kentle ilgili kararların birlikte alınmasının çok büyük önemi var. Demokrasi 5 yılda bir sandığa gitmek demek değildir. Kentlilik bilincinin, kentle ilgili kafa yormanın, fikir üretmenin çok büyük önemi var. Bu toplantılar bunun kanallarını açmaya yarıyor. Tarımla ilgili iki kez yaptık, her seferinde çok iyi niyetli değerlendirmeler edindik. Çok verimli toplantılar oldu" dedi.

Yanan alan 500 hektar değil 5 bin hektar

İzmir Karabağlar'daki orman yangınlarına dair de açıklama yapan Tunç Soyer, şunları söyledi: "Bir büyük orman yangını, büyük felaket yaşadık. Bu felaket belki de İzmir'in en büyük yangınlarındandı. Yanan alan 500 hektar olarak ifade edildi fakat yaptığımız tespitler 5 bin hektar alanın üzerinde bir alanın yanmış olduğunu gösteriyor. İzmir tarihine baktığımız zaman bu yangının en büyük yangınlardan biri olduğunu söylemek yanlış değil."

30 Ağustos'ta yanan alanda bir yangın buluşması

İzmir'in ciğerlerini kaybettiğini ifade eden Soyer, Ege Orman Vakfı'nın bir bağış kampanyası başlattığını hatırlatarak, "Ama mesele sadece fidan dikmekten ibaret değil. Mesele dikilecek ağacın türünden onun korunmasına, vatandaşların ona sahip çıkma bilincine, eğitimine, birçok alanda adım atılmasını gerektiren hikayedir. Lütfen fikirlerinizi bizimle paylaşın demiştik. Çok önemli tavsiyeler geldi. Biz de bunun üzerine 30 Ağustos Günü yanan alanda bir yangın buluşması yapma kararı aldık. İstiyoruz ki orada bize yazılı gelen mesajlar dışında sözlü olarak düşüncesini ifade etmek isteyen vatandaşlarımız kendilerini ifade etsinler" diye konuştu.