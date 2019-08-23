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Başakşehir'den ayrıldı! Emmanuel Adebayor'a Türkiye'den başka talip çıktı

Başakşehir'den ayrıldı! Emmanuel Adebayor'a Türkiye'den başka talip çıktı

Yeni sezon öncesi 17 ismi kadrosuna katan İstikbal Mobilya Kayserispor, Medipol Başakşehir'in yollarını ayırdığı Togolu santrfor Emmanuel Adebayor ile görüşüyor. 

Sarı-kırmızılı takım, forvet oyuncusu için transfer çalışmalarını sürdüyor. İstikbal Mobilya Kayserispor, bu kapsamda Medipol Başakşehir'in yollarını ayırdığı Emmanuel Adebayor'u takıma katmayı planlıyor.

Transfer konusunda Togolu futbolcu ile bir araya gelen Kayserispor yöneticileri, transferi neticelendirmek istiyor.

adebayor

Karnesi
2016-2017 sezonunda Medipol Başakşehir'e gelen Adebayor, geçen sezon 19'u lig, 4'ü Türkiye Kupası, 1 de Avrupa Ligi'nde olmak üzere 24 maçta forma giymiş, 4 gol kaydetmişti.

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