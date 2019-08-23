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Son 1,5 ayın en yüksek seviyesini gören dolarda son durum

Son 1,5 ayın en yüksek seviyesini gören dolarda son durum

5,79 ile dün yaklaşık 1,5 ayın en yüksek seviyesini gören dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 5,76 seviyelerinde seyrediyor.

Aynı dakikalarda euro/TL, önceki kapanışa göre yüzde 0,26 azalışla 6,38'den, sterlin/TL de yüzde 0,36 değer kaybıyla 7,04'den işlem görüyor.

Dolarda son durum

Takip edilecek olaylar

Analistler, yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında ABD'de birinci el konut satışları verilerinin ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole'da vereceği mesajların takip edileceğini belirtti.

5,85 seviyesi gündeme gelebilir

Teknik açıdan dolar/TL için 5,75'in üzerinde kapanış gerçekleştirilmesi durumunda 5,85'in gündeme geleceğini söyleyen analistler, 5,6950'nin destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

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