Erdoğan'ın danışmanı Hidayet Türkoğlu'ndan Rasim Ozan Kütahyalı ve Beyaz TV'ye sert tepki

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Boşnaklara hakaret içeren sözleri sonrası Beyaz TV ekranlarına geri dönen Rasim Ozan Kütahyalı'ya sert tepki gösterdi. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olan Türkoğlu Beyaz TV'yi de eleştirdi.

Spor yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı'ya Beyaz TV'de Boşnaklarla ilgili sarf ettiği sözlerin ardından bir süre programla ilişiği kesilip yeniden ekran geri getirilmesine tepkiler gelmeye devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Boşnaklara hakaret içeren sözler sonrası Beyaz TV ekranlarına geri dönen Rasim Ozan Kütahyalı'ya tepki gösterdi.

Türkoğlu sosyal medya hesabından şunları söyledi;

Boşnak ve Türk halkının vicdanında müebbete mahkum olan, ahlaksız, aşağılık ve özrü mümkün olmayan hakaretin sahibi Rasim Ozan Kütahyalı'nın ekran karşısına çıkarılması nasıl bir garabettir, akıl tutulmasıdır. — Hidayet Türkoğlu (@hidoturkoglu15) August 22, 2019

Beyaz TV'ye tepki

Türkoğlu ayrıca Beyaz TV'ye hem tepki gösterdi hem çağrıda bulundu.

İşte o sözleri;

Beyaz TV'nin derhal bu hatadan dönmesi ve bu şahsı, layık olduğu çukura geri göndermesi gerekir. — Hidayet Türkoğlu (@hidoturkoglu15) August 22, 2019

Saffet Sancaklı da tepki göstermişti

Milliyetçi Hareket Partisi Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, ekranlara geri dönen Rasim Ozan Kütahyalı'ya sert tepki göstererek "Ömür boyu peşindeyim." demişti.