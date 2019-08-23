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Erdoğan'ın danışmanı Hidayet Türkoğlu'ndan Rasim Ozan Kütahyalı ve Beyaz TV'ye sert tepki

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Erdoğan'ın danışmanı Hidayet Türkoğlu'ndan Rasim Ozan Kütahyalı ve Beyaz TV'ye sert tepki

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Boşnaklara hakaret içeren sözleri sonrası Beyaz TV ekranlarına geri dönen Rasim Ozan Kütahyalı'ya sert tepki gösterdi. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olan Türkoğlu Beyaz TV'yi de eleştirdi.

Spor yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı'ya Beyaz TV'de Boşnaklarla ilgili sarf ettiği sözlerin ardından bir süre programla ilişiği kesilip yeniden ekran geri getirilmesine tepkiler gelmeye devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Boşnaklara hakaret içeren sözler sonrası Beyaz TV ekranlarına geri dönen Rasim Ozan Kütahyalı'ya tepki gösterdi.

Türkoğlu sosyal medya hesabından şunları söyledi;

Beyaz TV'ye tepki

Türkoğlu ayrıca Beyaz TV'ye hem tepki gösterdi hem çağrıda bulundu.

İşte o sözleri;

Saffet Sancaklı da tepki göstermişti

Milliyetçi Hareket Partisi Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, ekranlara geri dönen Rasim Ozan Kütahyalı'ya sert tepki göstererek "Ömür boyu peşindeyim." demişti.

Ne olmuştu?

Beyaz TV'deki spor programında Boşnaklara hakaret ettiği iddiasıyla "Halkın bir kesimini sosyal sınıf din mezhep cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçundan yargılanan Rasim Ozan Kütahyalı, geçtiğimiz günlerde Boşnakların ekranlara dönmemesi için kampanya başlattığı Beyaz TV'de yayınlanan Derin Futbol programına dönmüştü.

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